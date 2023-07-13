Роналду, Неймар и неожиданный лидер. Самые дорогие в сумме трансферы

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сегодня, 08:55

Футболисты, за которых клубы заплатили больше всего.

Когда мы говорим о рекордсменах по трансферной стоимости, чаще всего имеем в виду разовые выплаты – покупку игрока одним клубом у другого за конкретную баснословную сумму. Однако любопытно взглянуть на такой показатель как накопленная стоимость. Он демонстрирует, сколько разные клубы тратили на футболиста за всю его карьеру. Тут могут быть равномерные распределения, а может превалировать вклад одного какого-то клуба. Долгое время, например, по этому показателю в числе лидеров был Николя Анелька. Но с каждым годом клубы тратят все больше, и француз выпал из десятки. Посмотрим, как она выглядит теперь.

10. Златан Ибрагимович (145 млн фунтов)

Златан завершил карьеру этим летом и стал единственным футболистом в первой десятке, кто сейчас не играет. У него были контракты с «Аяксом», «Ювентусом», «Интером», «Миланом», «Барселоной», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед», так что нет ничего удивительного в накопленной сумме трансферов. Однако ни один из переходов не был сам по себе даже близок к рекордному. Его трансфер из «Интера» в «Барселону» в этой сумме стал самым дорогим и составил 57 млн фунтов стерлингов.

9. Анхель Ди Мария (147,2 млн фунтов)

Похожая история. По максимальной сумме отдельного трансфера Ди Мария не входит даже в первую двадцатку сделок. Но он не раз приносил солидную прибыль продававшим его клубам. Самой крупной сделкой стал переход в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года за 59,7 млн фунтов. Это была наибольшая сумма, выплаченная британским клубом на тот момент. А вскоре он за 44 млн перешел в ПСЖ , что тоже добавило кумулятивного эффекта в его общую стоимость и позицию в этом рейтинге.

7-8. Антуан Гризманн (153 млн фунтов)

С учетом текущего финансового положения «Барселоны» в клубе могут жалеть, что приняли пункт о выкупе Гризманна за 108 млн фунтов в 2019 году. Француз перешел в «Барселону» через пять лет после трансфера в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» за 24 млн фунтов. Он потом возвращался в мадридский клуб на правах аренды, прежде чем ему пришлось заключить с ним постоянный контракт за 21 млн фунтов после сыгранного условленного количества матчей за «матрасников».

7-8. Усман Дембеле (153 млн фунтов)

Кажется, можно догадаться, почему «Барселона» оказалась в своем затруднительном положении. За два года до того, как выложить более сотни миллионов фунтов стерлингов за одного француза, они потратили значительно больше на другого. Время, проведенное Дембеле на «Камп Ноу», было омрачено травмами. Возникали разные слухи о готовности «Барселоны» расстаться с Усманом по скидке, но он все-таки обрел некую форму и стал закрепляться в команде.

6. Килиан Мбаппе (165,7 млн фунтов)

А в этой сумме не так уж много накопленного эффекта. Одна сделка покрыла все. С использованием концепции постоянной аренды ПСЖ сделал в 2018 году Мбаппе самым дорогим европейским футболистом всех времен. Кстати, Килиан мог бы взлететь в этом рейтинге до невероятной высоты, но «Реал» в прошлом году не сумел заполучить француза. Будет пытаться дальше.

5. Альваро Мората (160,8 млн фунтов)

Если у Мбаппе все сформировала одна сделка, то Мората собирал по крупицам свою выдающуюся позицию. «Челси» в свое время побил трансферный рекорд, подписав испанца из «Реала» почти за 60 млн фунтов в 2017 году. Спустя три года «синие» продали Морату в «Атлетико» почти за аналогичную сумму. Так что по своему карману не сильно ударили, а в копилку ценности Альваро внесли большой вклад.

4. Филиппе Коутиньо (167,9 млн фунтов)

Угадайте, кто заплатил 142 млн фунтов из этой внушительной кумулятивной суммы? Верно. «Барселона». Она подписала контракт с бразильцем из «Ливерпуля» в январе 2018 года. К «красным» Коутиньо перешел из «Интера» всего за 7,5 млн фунтов в январе 2013-го, прежде чем совершить такой скачок через пять лет. «Барселоне» потребовалось всего полтора года, чтобы отправить его в «Баварию». А последовавший переход в «Астон Виллу» за 17 млн фунтов пополнил статистику.

3. Криштиану Роналду (210,1 млн фунтов)

Рекордный на тот момент трансфер Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 80 млн фунтов в 2009 году в значительной степени подорвал трансферный рынок. Эта сделка сигнализировала о наступлении новой эры цен. Впрочем, его переход в «Ювентус» в 2018 году оказался уже дороже. Потом он вернулся на «Олд Траффорд» всего за 12,86 млн фунтов. А сейчас португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», где оказался бесплатно.

2. Неймар (248,8 млн фунтов)

Неудивительно, что игрок, который фигурировал в самом дорогом трансфере в истории футбола, входит в этот список. И почти возглавляет его. Неймара можно любить или ненавидеть, но он вошел в историю, поскольку обошелся ПСЖ в 200 млн фунтов, когда французский клуб в 2017 году покупал его у «Барселоны». Пока другие покупатели и другие футболисты к такой сумме единоразовой выплаты не приблизились.

1. Ромелу Лукаку (291 млн фунтов)

Признайтесь, что во главе списка вы ожидали увидеть кого угодно: Роналду, того же Неймара. Но вряд ли думали, что здесь окажется Лукаку, который за свою карьеру набрал трансферных сделок почти на 300 миллионов фунтов. Ромелу вернулся в «Челси» летом 2021 года за чуть менее 100 млн фунтов. За семь лет до этого он переходил уже в «Челси» из «Эвертона» за 28 млн. Переходы в «Манчестер Юнайтед» и «Интер» в промежутке между этими сделками обошлись почти в 150 млн фунтов. Так что умению Лукаку котироваться в цене остается только завидовать. И это еще не предел.