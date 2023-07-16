Клаудиньо ответил на вопрос о будущем Вендела

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не знает, вернётся ли его одноклубник Вендел в состав команды.
Не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь.
Ранее главный тренер коллектива Сергей Семак подтвердил, что Вендел хочет покинуть «сине-бело-голубых».
Журналюги порой думают, что они такие умные и надеются, что найдётся какой-нибудь дурачок, который начнёт трепаться. Да иногда это проходит, но в большинстве случаев клоунами остаются эти самые журналюги с такими вопросами.
Поэтому и медиалига стала популярна, даже профессиональные футболисты туда потянулись. Не хватает им скандалов...
Журналюги порой думают, что они такие умные и надеются, что найдётся какой-нибудь дурачок, который начнёт трепаться. Да иногда это проходит, но в большинстве случаев клоунами остаются эти самые журналюги с такими вопросами.
Поэтому и медиалига стала популярна, даже профессиональные футболисты туда потянулись. Не хватает им скандалов...