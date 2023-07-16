Клаудиньо ответил на вопрос о будущем Вендела

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вчера, 16:32

Полузащитник «Зенита» не знает, вернётся ли его одноклубник в состав команды.

Не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь.

Ранее главный тренер коллектива Сергей Семак подтвердил, что Вендел хочет покинуть «сине-бело-голубых».