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Клаудиньо ответил на вопрос о будущем Вендела

вчера, 16:32

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не знает, вернётся ли его одноклубник Вендел в состав команды.

Не знаю, когда Вендел вернётся в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь.

Ранее главный тренер коллектива Сергей Семак подтвердил, что Вендел хочет покинуть «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Ну, решил журналюга навести тень на плетень. Обсуждать-то тут что? Скука достала, что ли?
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:11
Похоже что если и вернётся то уже играть на 100% не будет...... Будет номер отбывать....
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:04
Хоть один прозрел!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:48
Никого не вижу, никого не слышу, никому ничего не скажу...(пес.)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:44, ред.
Даже если Клаудиньо, что то и знает, то вряд ли он будет трепать языком, да собственно это не его дело, там ведутся переговоры и чем закончится пока неизвестно.

Журналюги порой думают, что они такие умные и надеются, что найдётся какой-нибудь дурачок, который начнёт трепаться. Да иногда это проходит, но в большинстве случаев клоунами остаются эти самые журналюги с такими вопросами.

Поэтому и медиалига стала популярна, даже профессиональные футболисты туда потянулись. Не хватает им скандалов...
Futurista
Futurista
вчера в 16:46
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:43
Раздрай на неве...)...ждем продолжения...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:41
Отрекся от кореша..
lotsman
lotsman
вчера в 16:38
Вопрос был задан не по адресу.
Гость
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