Сочувствуем вратарям РПЛ. В «Динамо» приглашают футболиста с идеальным ударом

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сегодня, 13:29

Автор самого красивого штрафного на ЧМ -2022.

Скауты «Динамо» нашли хавбека для Лички

Левша родом из «места женщин» — маленького городка Сиуатлан, лишь в прошлом году дебютировал в сборной Мексики. Но сразу стал основным полузащитником рядом с Эдсоном Альваресом из погибающего «Аякса». Наиграл больше двух десятков матчей. Херардо Мартино, новый тренер «Интера Майами» с Месси, заметил полузащитника «Пачуки». Но даже после смены тренера Чавес остался основным в сборной Мексики. Этой ночью потенциальный новичок «Динамо» проведет финал Золотого Кубка против Панамы.

Скауты «Динамо» следят за этим турниром, ведь каждый клуб РПЛ ищет окольные пути усиления. Поскольку давно вели переговоры с защитником Монтесом, который год назад временно перебрался в «Эспаньол», то могли параллельно заметить игру хавбека Чавеса. Хотя еще в Катаре Луис выделился и запомнился. Мексика выступила плохо, пустили чемпионскую в будущем Аргентину и никакую на конкретном Кубке Польшу в плей-офф.

Зато именно благодаря голу Чавеса со штрафного – красивый удар левой над стенкой в верхний угол, сенсационная Саудовская Аравия осталась без плей-офф. Чавес принес Мексике бесполезную победу. А «Динамо» может привнести манеру игры хавбеков «Оренбурга» из Аргентины. Заметно, что этот футболист не столько чисто формата московского клуба, ведь мексиканцев до него не было, как формата тренера Лички.

Аргентинец Вера, наверное, слишком атакующий для «Динамо», где есть Фомин и пока есть Захарян. Но опорная зона нуждается в усилении, поэтому приглашают центрального хавбека, который может занять в середине поля разные позиции. В том числе, сыграть ниже всех в треугольнике, ведь номинально Луис Чавес – опорный полузащитник.

Визитная карточка хавбека – дальние удары

Понятно, что нарезки с игрой нападающих делать проще, можно показывать голевые передачи и результативные удары. Работа центрального хавбека состоит из большего количества черновых действий, в том числе, без мяча. Но у Луиса Чавеса есть отличительная черта – у него по-настоящему хороший дальний удар. Мяч опасно падает, контроль на высоком уровне. Чавес не бьет невероятно сильно, но это опытный и коварный исполнитель.

В «Динамо» ему обязательно расскажут, что дальние удары в европейском футболе признаны малоэффективными, и это математический факт – проще забить с близкого расстояния, интуитивно понятно. Но всё зависит от мастерства. Луис Чавес умеет нанести неожиданный удар по чужим воротам с дальнего расстояния. А поскольку в РПЛ много возрастных голкиперов, то есть они потеряли резкость, мексиканец может порадовать голами.

Но намного интереснее, насколько он хорош без мяча? В сборной это выяснить сложно. Рядом с Чавесом разрушители. То Эдсон Альварес, то Луис Ромо, оба имеют опыт работы в центре обороны. В полуфинале Золотого Кубка Чавес не был обременен в защите, зато забил команде «спартаковца» Николсона. Оба центральных хавбека Мексики смело били по чужим воротам издали, а Очоа надежно накрывал ответные попытки Ямайки. Мексика выиграла 3:0, и поскольку США вылетели от Панамы, то в финале Чавес будет фаворитом.

За трансфер Луиса Чавеса придется вести борьбу

Луис – классический пример недооцененного футболиста. Не исключаем, что скаутам не нравилась атакующая природа опорного полузащитника. Без мяча в чемпионате Мексики не нужно играть так цепко, как в РПЛ . Наверное, он где-то ошибался. Но странно, что футболист такого уровня оставался незаметным для скаутских радаров из Европы. В полуфинале Золотого Кубка Чавес порадовал мексиканцев, влюбленных в футбол, красивым штрафным ударом.

Поскольку есть такие зрелищные моменты, то агент футболиста потирает руки. Даже если не договорятся с «Динамо», при желании 27-летний полузащитник без труда найдет себе клуб, например, в Испании. Вот только москвичи могут предложить более высокую зарплату, чем условная «Жирона». Также «Пачука» надеется на хорошую компенсацию, ведь у Луиса Чавеса контракт еще на два года, а его трансферная стоимость стремительно выросла за последние два года.

В нынешнем клубе хавбека привыкли к приличным продажам. Рекорд Эннера Валенсии, еще одного участника ЧМ -2022, Чавес не побьет, ведь «Вест Хэм» отдал за форварда 15 миллионов евро, но придется раскошелиться. Говорят, прописаны отступные в размере 7 миллионов евро, что выгодно для «Динамо». Личке нужен полузащитник. Норманн и Кутицкий вряд ли его личные фавориты. Но есть шанс потерять не только Захаряна, в будущем Фомин может вернуться к рассмотрению немецких вариантов.

Без Шиманьского, новичка «Фенербахче», и Захаряна – Арсен может оказаться в бывшем клубе поляка «Фейеноорде» в ближайшие недели, нужны хавбеки. Луис Чавес иногда огорчает ошибками без мяча, но тамошние футболисты всегда охотно ведут борьбу. В РПЛ , и это трансферный парадокс, никогда не было мексиканцев. Монтес и Чавес могут вместе с «Динамо» открыть новый путь, если футболисты серьезной национальной команды заиграют в далекой для них стране.

Пока Личка не знает, кто покинет его новую команду, но и с покупками не спешат, ни одного новичка за пять дней до матча с «Краснодаром». Сазонов, Захарян и Тюкавин могут вести переговоры с другими клубами. Усиление нужно, а Чавес умеет то, что любит тренер «Динамо» Луис очень самостоятельный с мячом. Кутицкому не хватает опыта, а Норманн потерял форму после всех травм и неудачных разъездов.