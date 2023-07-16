Клаудиньо останется в «Зените»

Полузащитник Клаудиньо рассказал, что останется в «Зените».
Останусь ли я в «Зените»? Да, у меня контракт с клубом на четыре года.
Ранее в клубе заявили, что предложений по футболисту нет.
Полузащитник Клаудиньо рассказал, что останется в «Зените».
Останусь ли я в «Зените»? Да, у меня контракт с клубом на четыре года.
Ранее в клубе заявили, что предложений по футболисту нет.
Без Вендела он заскучает, зачахнет, а там еще и Семак его будет доставать
Без Вендела он заскучает, зачахнет, а там еще и Семак его будет доставать