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Клаудиньо останется в «Зените»

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112910415
112910415
сегодня в 06:07
трофеев хочет, трофеев !
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 19:02
Тритисортные бразильцы некому не нужны....и тут такой контракт.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:33
Хорошая новость для болельщиков фк ЗЕНИТ.
lotsman
lotsman
вчера в 13:27
Кто бы сомневался. Конкретных предложений по нему нет, а то, что писали, утки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:31
А вчера то как психнул на лучшего тренера РПЛ! Надо было Богданычу отвесить ему в догонку леща и под*опнику дать с разгона. Королева нашлась.. Пусть радуется, что трофеист веган!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:17
Да куда он пойдёт? Кому этот бездарь нужен
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:11
Все счастливы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:04
Решил синицу в размер гуся держать в руке...)
makkie
makkie
вчера в 11:57
И Клаудиньо скоро сбежит.
Без Вендела он заскучает, зачахнет, а там еще и Семак его будет доставать
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:52
Не по товарищески Клаудиньо поступил с Венделом. Вендел отказался возвращаться в Зенит, а Клаудиньо решил остаться и ещё на какой-то контракт ссылается
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
Да и контракт судя по всему не маленький.
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