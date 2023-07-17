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«Тюмень» обыграла «Химки» в первом матче после возвращения в Первую лигу

вчера, 19:02
ТюменьЛоготип футбольный клуб Тюмень3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Тюмень» одержала победу над «Химками» в матче 1-го тура Первой лиги (3:1).

На 11-й минуте встречи Илья Порохов не реализовал пенальти, но на 13-й он же реализовал другой одиннадцатиметровый. Гости отыгрались на 40-й после реализованного Александром Руденко пенальти. На 50-й Александр Коротаев снова вывел сибиряков вперёд, а Евгений Татаринов на 76-й забил 3-й гол хозяев.

«Тюмень» набрала 3 очка и занимает 2-е место в первенстве, «Химки» — на 14-й строчке (0 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
srqz2cmbt32w
srqz2cmbt32w
вчера в 22:13
Химки продолжают своё падение
я из Химок
я из Химок
вчера в 19:46
И снова теже грабли, и снова теже шишки! Когда играть начнем? А, команда?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:28, ред.
С ПОБЕДОЙ Тюмень !
Хотя обе команды мёртвые. У Химок не играли все новички, но и это не отмазка для команды из РПЛ, которая не смогла ничего создать против команды пришедшей из ФНЛ 2.

А ведь перед матчем Талалаев выглядел как Рембо в очках, победителем сего сражения, а в итоге колхоз "Путь Ильича " Химкинской губернии, ушли с опущенной гривой отработавшего по пахоте антоновского тяжеловоза.

Вот как-то так, взгляд со стороны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:05
Победа в первом матче добавляет уверенности...
drug01
drug01
вчера в 19:05
Химкам будет трудно соперничать, все настроены по боевому
Гость
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