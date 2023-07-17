«Тюмень» обыграла «Химки» в первом матче после возвращения в Первую лигу

«Тюмень» одержала победу над «Химками» в матче 1-го тура Первой лиги (3:1).
На 11-й минуте встречи Илья Порохов не реализовал пенальти, но на 13-й он же реализовал другой одиннадцатиметровый. Гости отыгрались на 40-й после реализованного Александром Руденко пенальти. На 50-й Александр Коротаев снова вывел сибиряков вперёд, а Евгений Татаринов на 76-й забил 3-й гол хозяев.
«Тюмень» набрала 3 очка и занимает 2-е место в первенстве, «Химки» — на 14-й строчке (0 баллов).
Хотя обе команды мёртвые. У Химок не играли все новички, но и это не отмазка для команды из РПЛ, которая не смогла ничего создать против команды пришедшей из ФНЛ 2.
А ведь перед матчем Талалаев выглядел как Рембо в очках, победителем сего сражения, а в итоге колхоз "Путь Ильича " Химкинской губернии, ушли с опущенной гривой отработавшего по пахоте антоновского тяжеловоза.
Вот как-то так, взгляд со стороны.
Хотя обе команды мёртвые. У Химок не играли все новички, но и это не отмазка для команды из РПЛ, которая не смогла ничего создать против команды пришедшей из ФНЛ 2.
А ведь перед матчем Талалаев выглядел как Рембо в очках, победителем сего сражения, а в итоге колхоз "Путь Ильича " Химкинской губернии, ушли с опущенной гривой отработавшего по пахоте антоновского тяжеловоза.
Вот как-то так, взгляд со стороны.