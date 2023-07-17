«Тюмень» обыграла «Химки» в первом матче после возвращения в Первую лигу

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вчера, 19:02

«Тюмень» одержала победу над «Химками» в матче 1-го тура Первой лиги (3:1).

На 11-й минуте встречи Илья Порохов не реализовал пенальти, но на 13-й он же реализовал другой одиннадцатиметровый. Гости отыгрались на 40-й после реализованного Александром Руденко пенальти. На 50-й Александр Коротаев снова вывел сибиряков вперёд, а Евгений Татаринов на 76-й забил 3-й гол хозяев.

«Тюмень» набрала 3 очка и занимает 2-е место в первенстве, «Химки» — на 14-й строчке (0 баллов).