«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже Нереса менее чем за 100 млн евро

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сегодня, 11:28

«Зенит» интересуется вингером «Бенфики» .

По информации источника, петербургский клуб хотел приобрести игрока за 25 млн евро в качестве возможной замены Малкому, к которому проявляют интерес в Саудовской Аравии. Однако лиссабонцы отказались продавать футболиста за такую сумму, потребовав отступные в размере 100 млн евро, которые прописаны в контракте бразильца. Также отмечается, что на отказ повлиял тот факт, что до перехода в стан «орлов» Нерес играл за донецкий «Шахтёр».