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«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже Нереса менее чем за 100 млн евро

сегодня, 11:28

«Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом.

По информации источника, петербургский клуб хотел приобрести игрока за 25 млн евро в качестве возможной замены Малкому, к которому проявляют интерес в Саудовской Аравии. Однако лиссабонцы отказались продавать футболиста за такую сумму, потребовав отступные в размере 100 млн евро, которые прописаны в контракте бразильца. Также отмечается, что на отказ повлиял тот факт, что до перехода в стан «орлов» Нерес играл за донецкий «Шахтёр».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:58
Значит Макома отдать за 50, а Нереса взять за 25. Так можно и от спонсора отказаться.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:56
Ну и пусть лесом идут такие умники....
Futurista
Futurista
сегодня в 11:39
Придется Зениту теперь Малкома арабам за сотку впихивать...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:30
Издевательство какое-то над Зенитом .
Газпром этими цифрами не испугать !)
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