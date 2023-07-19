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«Спартаку» предложили экс-нападающего «Реала»

вчера, 23:36

«Спартаку» предложили услуги нападающего «Фиорентины» Луки Йовича.

Ранее футболист выступал за «Реал». Игрок готов играть в РПЛ. В 31 матче прошлого сезона Серии А Йович забил 6 голов.

До этого сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» продолжает переговоры с «красно-белыми».

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:40
«Фиорентине» конечно везёт на всякий "шлак", потом думают как от него избавиться.
Но самое главное это сказать про Реал...

И самое интересное, как в Спартаке отнеслись к столь неожиданному предложению?
Спартаку надо помнить, что пару лет назад, они так же втюхали Кокорина «Фиорентине».
youtomee
youtomee
сегодня в 01:59
Это они за Коко хотят отомстить...нужно быть осторожнее
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:45
Одного желания играть в РПЛ мало, надо по крайней иметь желание хотя увеличить в двое число забитых мячей за сезон.
Гость
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