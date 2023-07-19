«Спартаку» предложили экс-нападающего «Реала»

«Спартаку» предложили услуги нападающего «Фиорентины» Луки Йовича.
Ранее футболист выступал за «Реал». Игрок готов играть в РПЛ. В 31 матче прошлого сезона Серии А Йович забил 6 голов.
До этого сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» продолжает переговоры с «красно-белыми».
Но самое главное это сказать про Реал...
И самое интересное, как в Спартаке отнеслись к столь неожиданному предложению?
Спартаку надо помнить, что пару лет назад, они так же втюхали Кокорина «Фиорентине».
Но самое главное это сказать про Реал...
И самое интересное, как в Спартаке отнеслись к столь неожиданному предложению?
Спартаку надо помнить, что пару лет назад, они так же втюхали Кокорина «Фиорентине».