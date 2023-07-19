«Спартаку» предложили экс-нападающего «Реала»

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вчера, 23:36

«Спартаку» предложили услуги нападающего «Фиорентины» .

Ранее футболист выступал за «Реал». Игрок готов играть в РПЛ . В 31 матче прошлого сезона Серии А Йович забил 6 голов.

До этого сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» продолжает переговоры с «красно-белыми».