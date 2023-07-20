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Трансфер Рожерио из «Сассуоло» в «Спартак» сорвался

сегодня, 08:44

Агент защитника «Сассуоло» Рожерио Винисиус Пратес высказался о том, что итальянский клуб вышел из переговоров со «Спартаком» по переходу игрока.

В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:45
Мы хотели "Сассуоло",как хотят небратья сала,
только что-то не сложилось,и чего-то там засс..ло.
makkie
makkie
сегодня в 10:39
Итальяшки совсем ку-ку что ли!
То есть они вели переговоры, а потом вдруг заявили, что не продадут Рожерио из-за ситуации на Украине?
В таком случае можно попытаться договориться с Рожерио, чтобы зимой подписать с ним контракт, а летом забрать из Сасуолло как свободного агента.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:21
Просто пытаются красиво обставиться, не более того...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:01
Типа Россия токсичная, но если в 3 раза дороже заплатит, бегом побегут...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:49
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:18
    Очень жаль, Спартаку нужен был этот игрок!
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 09:04
    Конечно, абсурд. Футбол вне политики должен быть.
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