Трансфер Рожерио из «Сассуоло» в «Спартак» сорвался

Агент защитника «Сассуоло» Винисиус Пратес высказался о том, что итальянский клуб вышел из переговоров со «Спартаком» по переходу игрока.

В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен.