Трансфер Рожерио из «Сассуоло» в «Спартак» сорвался

Агент защитника «Сассуоло» Рожерио Винисиус Пратес высказался о том, что итальянский клуб вышел из переговоров со «Спартаком» по переходу игрока.
В итоге в «Сассуоло» сказали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Игрок очень расстроен.
только что-то не сложилось,и чего-то там засс..ло.
только что-то не сложилось,и чего-то там засс..ло.
То есть они вели переговоры, а потом вдруг заявили, что не продадут Рожерио из-за ситуации на Украине?
В таком случае можно попытаться договориться с Рожерио, чтобы зимой подписать с ним контракт, а летом забрать из Сасуолло как свободного агента.
То есть они вели переговоры, а потом вдруг заявили, что не продадут Рожерио из-за ситуации на Украине?
В таком случае можно попытаться договориться с Рожерио, чтобы зимой подписать с ним контракт, а летом забрать из Сасуолло как свободного агента.