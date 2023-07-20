Литвинов: «Рад находиться в „Спартаке“ — это моя огромная мечта»

Футболист заявил, что не намерен изучать предложения от других клубов РПЛ .

Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда — «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе — это уже другое дело, так как играть в Европе — мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.