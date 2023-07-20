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Литвинов: «Рад находиться в „Спартаке“ — это моя огромная мечта»

сегодня, 17:38

Футболист Руслан Литвинов заявил, что не намерен изучать предложения от других клубов РПЛ.

Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда — «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе — это уже другое дело, так как играть в Европе — мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.

Как бы ответил на вопрос о переходе в ЦСКА? Я рад находиться в «Спартаке» — это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодежке. Это моя семья. Сейчас у меня представление, что я не могу никуда уйти.

Ранее защитник Георгий Джикия ответил на вопрос о вероятности своего перехода в «Зенит».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:18
Опрос в сбыче мечт продолжается. Джикия, теперь Литвинов Кто следующий?...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:16
Достойно держись за красно-белое древко и играй лучше прежнего!)
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