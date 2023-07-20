Семак останется без Малкома, Вендела и Клаудиньо. Без тройки лидеров станут слабее

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сегодня, 16:15

«Зениту» пора думать, кем заменить важных игроков.

Хавбек Вендел честно говорил, что хочет уйти, Семак подтверждает эту информацию. Клаудиньо пару дней назад сказал, что останется, а теперь в Бразилии узнали детали его контракта с «Фламенго». Соглашение до 2027 года, осталось договориться о цене. Бразильцы настроены серьезно, предлагали 15 миллионов евро. Деньги у 7-кратных чемпионов Бразилии имеются, год назад они подписывали игроков «Марселя» и «Бенфики» за 14-15 миллионов евро.

В деле Малкома прячутся за формулировками, что вингер сыграет в первых матчах РПЛ . Но многие источники говорят о старте переговоров нападающего с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. От 50 миллионов евро «Зенит» не сможет отказаться, если не нашли сопоставимую сделку в Европе. А игрок не откажется от безумной зарплаты. Семаку пора наигрывать команду без тройки бразильских лидеров. Поищем замену каждому из ярких футболистов.

Как заменить Малкома

Поскольку речь об однозначном лидере атаки – 23 гола и 7 ассистов в 27 сыгранных матчах РПЛ , то опытного дублера у Малкома в прошлом сезоне не было. Его могут подменить Мантуан и Мостовой, ведь атакующие хавбеки сыграют на любом из флангов. Но Андрей предпочитает левую бровку, а Густаво в финале Суперкубка против ЦСКА , когда Малкома переместили в центр поля, допускал явные позиционные ошибки без мяча. «Армейцы» часто атаковали флангом Караваева и Мантуана. Скорее всего, Семак потребует заменить Малкома на опытного футболиста. Так как уже подписали юного Педро, который не может прилететь в Санкт-Петербург до совершеннолетия, то временной опцией может стать Карраскаль. Но Хорхе это классический «троянский конь». Футболист с ярким стилем и финтами, но у него возник конфликт с Федотовым. Без мяча колумбиец из ЦСКА тоже играет хуже, чем Малком, частично освобожденный от черновой работы, но умеющий вступить в борьбу. Еще одна опция для «Зенита» – подписание бразильца Нереса из «Бенфики». Но бывший игрок «Аякса» не поиграл в «Шахтёре», может отказаться от переезда в Санкт-Петербург. Также «орлы» из Лиссабона привычно агрессивно начали переговоры. «Зениту» сказано, что за 25 миллионов евро Нереса не отдадут, надо платить «клаусулу», а это сто миллионов евро. Бразилец нестабильный, скаутам надо искать кого-то более дисциплинированного, чем Карраскаль и Нерес.

Как заменить Клаудиньо

Вроде бы справиться без него проще всего, поскольку травмы на время увели атакующего хавбека в лазарет в прошлом сезоне. Но достаточно посмотреть на статистику – 15 голов и 17 ассистов в 62 матчах, чтобы понимать важность футболиста. По классу Клаудиньо подходит для твердой основы «Зенита». Хавбек универсальный, может работать слева в атаке на позиции вингера или инсайда. При необходимости сменит фланг, ведь он правша, который больше любит работу на левой бровке. В середине поля Клаудиньо тоже играл, эта потенциальная потеря не только упрощает путь Мостовому в основу, но и влияет на облик полузащиты «Зенита». Без Вендела тренерский штаб настраивался на перевод Клаудиньо в середину поля, чтобы Ду Кейрос и Барриос получили напарника с отличным пасом. Без невысокого бразильца, собравшегося в состав «Фламенго», надо доверять другим футболистам.

Как заменить Вендела

Кузяев спасал в прошлом сезоне, сыграл в 26 поединках РПЛ . Но теперь Далер игрок «Гавра» из Лиги 1. Появление Ду Кейроса хорошая новость, но насколько этот игрок понимает работу без мяча в европейском футболе? После матча за Суперкубок против ЦСКА многие люди из «Зенита» отмечали, что сильнее всего сказалась потеря Вендела. Слишком легко футболисты «армейцев», отдав мяч, добирались в итоге к воротам Кержакова, проскакивая первый рубеж обороны и оставляя в стороне Барриоса. Молодые хавбеки Коваленко и Ду Кейрос не смогут компенсировать потерю опытных Вендела и Кузяева. Оба играют иначе, им нужно время на адаптацию. Семак не большой поклонник молодых российских игроков, может не доверять новичку из «Сочи» Коваленко. Не удивляйтесь через пару дней новостям о поисках центрального полузащитника с опытом. Вендел подходил, поскольку лучше всех работал с мячом, успевая в обороне и в атаке, где создал 11 голов в РПЛ .

У команд, где четко виден основной состав, не бывает несущественных потерь. У Семака десять игроков провели свыше 1 500 минут в РПЛ , не хватило только победы в дуэли Кассьерры и Сергеева, чтобы таких людей было ровно одиннадцать. Малком, Вендел и Клаудиньо – футболисты оптимальной основы, как и травмированный защитник Родригао. В Бразилии трансферное окно закроется 2 августа, решения по Венделу и Клаудиньо принимают прямо в эту минуту. В Саудовской Аравии можно покупать новичков до 20 сентября, но клубы не затягивают. Малком может уйти через несколько недель. Не исключаем, что в матче «Спартака» и «Зенита» 20 августа в столице чемпионам придется сыграть без четырех футболистов «золотой» основы с учетом Родригао.