Семак останется без Малкома, Вендела и Клаудиньо. Без тройки лидеров станут слабее

«Зениту» пора думать, кем заменить важных игроков.
Хавбек Вендел честно говорил, что хочет уйти, Семак подтверждает эту информацию. Клаудиньо пару дней назад сказал, что останется, а теперь в Бразилии узнали детали его контракта с «Фламенго». Соглашение до 2027 года, осталось договориться о цене. Бразильцы настроены серьезно, предлагали 15 миллионов евро. Деньги у 7-кратных чемпионов Бразилии имеются, год назад они подписывали игроков «Марселя» и «Бенфики» за 14-15 миллионов евро.
В деле Малкома прячутся за формулировками, что вингер сыграет в первых матчах РПЛ. Но многие источники говорят о старте переговоров нападающего с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. От 50 миллионов евро «Зенит» не сможет отказаться, если не нашли сопоставимую сделку в Европе. А игрок не откажется от безумной зарплаты. Семаку пора наигрывать команду без тройки бразильских лидеров. Поищем замену каждому из ярких футболистов.
Как заменить Малкома
Поскольку речь об однозначном лидере атаки – 23 гола и 7 ассистов в 27 сыгранных матчах РПЛ, то опытного дублера у Малкома в прошлом сезоне не было. Его могут подменить Мантуан и Мостовой, ведь атакующие хавбеки сыграют на любом из флангов. Но Андрей предпочитает левую бровку, а Густаво в финале Суперкубка против ЦСКА, когда Малкома переместили в центр поля, допускал явные позиционные ошибки без мяча. «Армейцы» часто атаковали флангом Караваева и Мантуана. Скорее всего, Семак потребует заменить Малкома на опытного футболиста. Так как уже подписали юного Педро, который не может прилететь в Санкт-Петербург до совершеннолетия, то временной опцией может стать Карраскаль. Но Хорхе это классический «троянский конь». Футболист с ярким стилем и финтами, но у него возник конфликт с Федотовым. Без мяча колумбиец из ЦСКА тоже играет хуже, чем Малком, частично освобожденный от черновой работы, но умеющий вступить в борьбу. Еще одна опция для «Зенита» – подписание бразильца Нереса из «Бенфики». Но бывший игрок «Аякса» не поиграл в «Шахтёре», может отказаться от переезда в Санкт-Петербург. Также «орлы» из Лиссабона привычно агрессивно начали переговоры. «Зениту» сказано, что за 25 миллионов евро Нереса не отдадут, надо платить «клаусулу», а это сто миллионов евро. Бразилец нестабильный, скаутам надо искать кого-то более дисциплинированного, чем Карраскаль и Нерес.
Как заменить Клаудиньо
Вроде бы справиться без него проще всего, поскольку травмы на время увели атакующего хавбека в лазарет в прошлом сезоне. Но достаточно посмотреть на статистику – 15 голов и 17 ассистов в 62 матчах, чтобы понимать важность футболиста. По классу Клаудиньо подходит для твердой основы «Зенита». Хавбек универсальный, может работать слева в атаке на позиции вингера или инсайда. При необходимости сменит фланг, ведь он правша, который больше любит работу на левой бровке. В середине поля Клаудиньо тоже играл, эта потенциальная потеря не только упрощает путь Мостовому в основу, но и влияет на облик полузащиты «Зенита». Без Вендела тренерский штаб настраивался на перевод Клаудиньо в середину поля, чтобы Ду Кейрос и Барриос получили напарника с отличным пасом. Без невысокого бразильца, собравшегося в состав «Фламенго», надо доверять другим футболистам.
Как заменить Вендела
Кузяев спасал в прошлом сезоне, сыграл в 26 поединках РПЛ. Но теперь Далер игрок «Гавра» из Лиги 1. Появление Ду Кейроса хорошая новость, но насколько этот игрок понимает работу без мяча в европейском футболе? После матча за Суперкубок против ЦСКА многие люди из «Зенита» отмечали, что сильнее всего сказалась потеря Вендела. Слишком легко футболисты «армейцев», отдав мяч, добирались в итоге к воротам Кержакова, проскакивая первый рубеж обороны и оставляя в стороне Барриоса. Молодые хавбеки Коваленко и Ду Кейрос не смогут компенсировать потерю опытных Вендела и Кузяева. Оба играют иначе, им нужно время на адаптацию. Семак не большой поклонник молодых российских игроков, может не доверять новичку из «Сочи» Коваленко. Не удивляйтесь через пару дней новостям о поисках центрального полузащитника с опытом. Вендел подходил, поскольку лучше всех работал с мячом, успевая в обороне и в атаке, где создал 11 голов в РПЛ.
У команд, где четко виден основной состав, не бывает несущественных потерь. У Семака десять игроков провели свыше 1 500 минут в РПЛ, не хватило только победы в дуэли Кассьерры и Сергеева, чтобы таких людей было ровно одиннадцать. Малком, Вендел и Клаудиньо – футболисты оптимальной основы, как и травмированный защитник Родригао. В Бразилии трансферное окно закроется 2 августа, решения по Венделу и Клаудиньо принимают прямо в эту минуту. В Саудовской Аравии можно покупать новичков до 20 сентября, но клубы не затягивают. Малком может уйти через несколько недель. Не исключаем, что в матче «Спартака» и «Зенита» 20 августа в столице чемпионам придется сыграть без четырех футболистов «золотой» основы с учетом Родригао.
Также Семак переживает, чтобы Барриос не надумал уйти туда, где слышно гимн Лиги чемпионов. Но даже если колумбиец остается, возможны три шрама на тактическом сердце команды. Причем задевают две ключевые фазы игры, связанные с последними пасами и голевыми ударами. Малком и Клаудиньо в тройке лидеров в «Зените» по передачам под удар. Они же лидеры команды по ассистам в РПЛ. Вендел на третьем месте по голам, а еще он второй после Дугласа Сантоса по общему количеству передач. Проще говоря, Вендел это диспетчер «Зенита». Настоящий тренерский тест для Семака. Важно сохранить высокий уровень футбола, потеряв троих ключевых созидательных игроков.