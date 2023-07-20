Джикия ответил на вопрос о вероятности своего перехода в «Зенит»

Защитник «Спартака» не стал говорить о возможном переходе в «Зенит».

Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» — это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» — это огромное счастье. Кроме того, поправлю вас — у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» — очень хороший срок контракта.

Что должно случиться, чтобы я согласился перейти в «Зенит»? Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ.