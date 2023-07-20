Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Джикия ответил на вопрос о вероятности своего перехода в «Зенит»

сегодня, 17:13

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал говорить о возможном переходе в «Зенит».

Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» — это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» — это огромное счастье. Кроме того, поправлю вас — у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» — очень хороший срок контракта.

Что должно случиться, чтобы я согласился перейти в «Зенит»? Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ.

Ранее «сине-бело-голубые» подписали экс-защитника ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЦСКА планирует усилиться нападающим из чемпионата Мексики
Сегодня, 17:49
Литвинов: «Рад находиться в „Спартаке“ — это моя огромная мечта»
Сегодня, 17:38
Семак останется без Малкома, Вендела и Клаудиньо. Без тройки лидеров станут слабее
Сегодня, 16:15Вадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
Слухи«Тоттенхэм» разрешил Санчесу вести переговоры со «Страсбуром» и «Спартаком»
Сегодня, 14:59
Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком»
Сегодня, 12:55
Слухи«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже Нереса менее чем за 100 млн евро
Сегодня, 11:28
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:28
Он ждёт нереально хорошего предложения.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:21
Журналистам надо бы сначала узнать, а нужен ли он Зениту.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:10
Провокаторы журналисты.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:02, ред.
Что должно случиться, чтобы Джикия согласился перейти в «Зенит»?...
Семак должен публично сьесть кусок стейка медиум...и запить стаканом водки...
Вероятность этих событий крайне мала)...хотя...
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:41
"Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ."

но это не ответ нет, горец
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:40
Опять слухи распускают,перед новым контрактом.
9mu98dzcq2j4
9mu98dzcq2j4
сегодня в 17:39
Будет похуже чем с Фернандесом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 