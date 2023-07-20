Джикия ответил на вопрос о вероятности своего перехода в «Зенит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал говорить о возможном переходе в «Зенит».
Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» — это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» — это огромное счастье. Кроме того, поправлю вас — у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» — очень хороший срок контракта.
Что должно случиться, чтобы я согласился перейти в «Зенит»? Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ.
Ранее «сине-бело-голубые» подписали экс-защитника ЦСКА.
Семак должен публично сьесть кусок стейка медиум...и запить стаканом водки...
Вероятность этих событий крайне мала)...хотя...
Семак должен публично сьесть кусок стейка медиум...и запить стаканом водки...
Вероятность этих событий крайне мала)...хотя...
но это не ответ нет, горец
но это не ответ нет, горец