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Младший сын Симеоне усилит «Алавес»

21 июля 2023, 12:02

Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне будет выступать на правах аренды за «Алавес».

Представители испанского клуба отмечают скорость и выносливость аргентинца, а также его умение вести жёсткую борьбу и прекрасно использовать свободное пространство.

Прошедший сезон Симеоне провёл в аренде в «Сарагосе». Сыграл 36 матчей в Сегунде, набрал 12 баллов по системе «гол+пас» (9 голов и 3 ассиста) и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Напомним, сезон 2023/2024 «Алавес» проведёт в Примере.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
21 июля в 13:34
Атлетик,бати,усилить не хочет?!!
ДСА
ДСА
21 июля в 13:00
Весьма средненький игрок, раз стоит 2,5 млн.
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