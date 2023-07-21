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БК «Мелбет» запускает «Экспресс Страховку на РПЛ и Первую Лигу»

вчера, 13:21

Специально для всех любителей длинных экспрессов и отечественного футбола к началу сезона Мелбет-Первой Лиги и старту Российской Премьер-Лиги (РПЛ) БК «Мелбет» подготовила выгодное предложение. Новая акция «Экспресс Страховка на РПЛ и Первую Лигу» призвана поддержать футбольных энтузиастов и предоставить им возможность наслаждаться ставками на любимые команды.

Если ваш экспресс «не доехал» всего лишь из-за одного события БК «Мелбет» вернет 10% от суммы вашей ставки на основной баланс. Это надежная защита, которая подстрахует игрока при составлении длинных комбинированных ставок. Что особенно важно, страховка не требует отыгрыша и может быть сразу использована для заключения новых пари или вывода средств, а максимально возможный размер страховки составляет 10 000 рублей. В акции участвуют все пари «экспресс» от 5 событий РПЛ и/или Мелбет-Первой Лиги с коэффициентом от 1,5 каждое.

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте melbet.ru.

БК «Мелбет» запускает «Экспресс Страховку на РПЛ и Первую Лигу»

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Источник: soccer.ru
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