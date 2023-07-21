В министерстве спорта прошло заседание по вопросу Fan ID

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сегодня, 14:34

Министерство спорта на днях провело совещание по теме Fan ID.

Сообщается, что «Спартак» подвергся критике со стороны представителей МВД и ФСБ после товарищеского матча с «Нефтчи». В ведомствах посчитали, что московский клуб поспособствовал поведению болельщиков, которые жгли файеры, а стюарды якобы прикрывали фанатов.

Сотрудники спецслужб и профильных министерств также сказали, что отмены Fan ID не будет. Теперь задача — растить новую аудиторию. В пример привели работу с болельщиками в «Зените», который собирает на матчах по 30-40 тысяч человек. Также высоко оценили суперфинал Кубка России, отметив, что атмосфера на этой игре была лучше, чем на финале Лиги чемпионов.