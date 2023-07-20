Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Факел» продал 10 тысяч абонементов на первую часть сезона

сегодня, 14:30

«Факел» реализовал все 10 тысяч абонементов, выпущенных в продажу. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы клуба Павел Горячев.

Футбольный ажиотаж в Воронеже действительно никуда не исчез, что очень радует. Мы продали 10 тысяч абонементов на первую часть сезона. Общаемся с коллегами из других команд, обсуждаем различные рабочие моменты и, если мы не ошибаемся, второй год подряд нам удалось реализовать больше абонементов, чем все московские клубы. По крайней мере, на данный момент очень похоже на то. Мы очень рады работать для такой неравнодушной аудитории.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Факел
Источник: matchtv.ru
ОфициальноБолее 1 млн россиян оформили Fan ID
Сегодня, 10:52
Отказ от использования Fan ID на матчах Премьер-Лиги не планируется
Вчера, 18:14
Матч «Спартак» — «Нефтчи» приостановили из-за дыма после зажигания файеров
18 июля
Официально«Зенит» приостановил продажу части билетов на кубковый матч с «Ахматом»
18 июля
За время Суперкубка России полиция задержала 196 болельщиков
16 июля
«Манчестер Сити» позволил бесплатно фотографироваться с трофеями клуба
16 июля
Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 14:58
ну то было тогда
вообще не спорю

сейчас то кому какое дело до футбола в стране
все таки абонемент это не разовый билет
как будто 10к это даже много)
ssspartak
ssspartak ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 14:56
Я хоть не из Воронежа, но прослужил там 1.5 года армии могу подтвердить что население там горячо и массово болеет за Факел. Город миллионник, так что 10к зрителей для него еще не предел.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:54
Это хорошая поддержка Факела. Болельщики любят свою команду.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 14:43
кому вы пыль в глаза бросаете
по итогу все равно пустые трибуны будут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 