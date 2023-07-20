Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

В Бразилии госслужащим разрешили являться на работу позже из-за женского ЧМ

сегодня, 12:40

Государственные служащие в Бразилии получили возможность без проблем следить за женским чемпионатом мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

Министр управления Эстер Двек сообщила сотрудникам, что они могут приходить на работу в течение двух часов после окончания матча.

Когда игры проводятся в 7:30, рабочий день начинается в 11:00 по бразильскому времени. В дни, когда матчи проходят в 8:00, рабочий день начинается в 12:00 по Бразилии.

Турнир проходит с 20 июля по 20 августа. В стартовой встрече Новая Зеландия обыграла команду Норвегии.

Бразилия сыграет в группе F с Францией, Панамой и Ямайкой. Первую игру южноамериканки проведут с Панамой 24 июля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с reuters.com
СлухиМесси будет капитаном в «Интер Майами»
Сегодня, 15:23
Капитанская эпидемия в АПЛ. Тен Хаг забрал у Магуайра повязку
16 июляВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии3
ОфициальноХарри Магуайр лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»
16 июля
Машина Месси чуть не попала в аварию в Майами
15 июля
Лионель Месси прибыл в Майами
11 июля
Слухи«Ювентус» согласовал с УЕФА отказ от участия в еврокубках на 1 год
09 июля
Сортировать
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 14:08
Молодцы бразильцы.... в очередной раз доказали свою любовь к футболу.
sova147
sova147
сегодня в 13:02
Это хороший пример пропаганды женского футбола
ra84jt7p7xhn
ra84jt7p7xhn
сегодня в 13:02
Там заботятся о народе, в отличии от наших
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:54
Отличное решение!!!!!!!!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:53
Лишь бы не работать...
Все южане такие
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:52
А кто в это время будет управлять страной?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:48
Это просто глупость...
Также скажут и работодатели
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 