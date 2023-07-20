В Бразилии госслужащим разрешили являться на работу позже из-за женского ЧМ

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сегодня, 12:40

Государственные служащие в Бразилии получили возможность без проблем следить за женским чемпионатом мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

Министр управления Эстер Двек сообщила сотрудникам, что они могут приходить на работу в течение двух часов после окончания матча.

Когда игры проводятся в 7:30, рабочий день начинается в 11:00 по бразильскому времени. В дни, когда матчи проходят в 8:00, рабочий день начинается в 12:00 по Бразилии.

Турнир проходит с 20 июля по 20 августа. В стартовой встрече Новая Зеландия обыграла команду Норвегии.

Бразилия сыграет в группе F с Францией, Панамой и Ямайкой. Первую игру южноамериканки проведут с Панамой 24 июля.