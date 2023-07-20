Более 1 млн россиян оформили Fan ID

1689839549

сегодня, 10:52

Карту болельщика (Fan ID) оформили более миллиона человек в России. Об этом сообщает Минцифры.

Больше всего карт выдано в Москве — 148 тысяч. На втором месте Санкт-Петербург (132 тысячи), третью строчку занимает Краснодар (123 тысячи). Также в пятёрку вошли Нижегородская область (88 тысяч) и Ростовская область (78 тысяч).

Из всех оформивших Fan ID 64% — мужчины, 36% — женщины.

Дети младше 14 лет и инвалиды могут оформить карту болельщика по упрощённой процедуре, для этого не нужно посещать МФЦ. Из 183 тысяч выданных Fan ID по упрощённой процедуре карту получили 26 тысяч детей. Для пенсионеров на стадионах работают отдельные окна для оформления.