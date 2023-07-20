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Более 1 млн россиян оформили Fan ID

сегодня, 10:52

Карту болельщика (Fan ID) оформили более миллиона человек в России. Об этом сообщает Минцифры.

Больше всего карт выдано в Москве — 148 тысяч. На втором месте Санкт-Петербург (132 тысячи), третью строчку занимает Краснодар (123 тысячи). Также в пятёрку вошли Нижегородская область (88 тысяч) и Ростовская область (78 тысяч).

Из всех оформивших Fan ID 64% — мужчины, 36% — женщины.

Дети младше 14 лет и инвалиды могут оформить карту болельщика по упрощённой процедуре, для этого не нужно посещать МФЦ. Из 183 тысяч выданных Fan ID по упрощённой процедуре карту получили 26 тысяч детей. Для пенсионеров на стадионах работают отдельные окна для оформления.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:04
В России давно нет футбола, трибуны должны быть пустыми
lotsman
lotsman ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 11:40
Шоу и зрелищ можно получить в цирке, на концертных площадках. А на футбольный стадион, истинные болельщики фут бола, идут болеть за СВОЮ команду.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 11:39
Я-глупый человек,не люблю футбол и смотрю только свой убогий.А с некоторых пор не смотрю и ЛЧ,ЛЕ и выборочно матчи ЧМ и ЧЕ. Ибо в нём вижу шоу(которые не перевариваю),запредельные деньги,интриги и ложь в красивой обёртке.
FenixSL
FenixSL ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 11:33, ред.
почему … на звезд мирового футбола? может быть просто любя футбол, людям хочется качества, шоу и зрелищ?
ничего этого в РПЛ давно нет
большая глупость смотреть только потому что НАШЕ и давиться
вместо того чтобы двигаться к хорошему уровню футбола, развивать - наш футбол дает зрителю только гадость
FenixSL
FenixSL
сегодня в 11:31
сколько из них бюджетников которых заставили пойти на матч в своем городе?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:29
...из них 130 миллионов вообще интересуются футболам "по большим праздникам,когда его посещает ВВП".
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:28, ред.
Чтобы смотреть вживую наш простой российский футбол,а не … в интернете на "звёзд мирового футбола".
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:06
Ну и зачем они оформили фан I’d?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:00
Это значит, что более 145 млн россиян НЕ оформили Fan ID
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