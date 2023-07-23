Защитник «Црвены Звезды» Еракович прибыл в Санкт-Петербург

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович перейдёт в «Зенит».
По данным источника, футболист уже прибыл в Санкт-Петербург, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с «сине-бело-голубыми».
Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович перейдёт в «Зенит».
По данным источника, футболист уже прибыл в Санкт-Петербург, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с «сине-бело-голубыми».
Ранее 25-летний Вендел не был внесен "Зенитом" в заявку на сезон.Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что бразилец намерен покинуть петербургский клуб. Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. При этом председатель правления клуба Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел в дороге и скоро прибудет.
По информации источника, в Санкт-Петербург вернулся лишь агент игрока, сам полузащитник до сих пор отказывается возвращаться в Россию, что вызывает недовольство как руководство "Зенита", так и "Фламенго".
Ранее 25-летний Вендел не был внесен "Зенитом" в заявку на сезон.Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что бразилец намерен покинуть петербургский клуб. Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. При этом председатель правления клуба Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел в дороге и скоро прибудет.
По информации источника, в Санкт-Петербург вернулся лишь агент игрока, сам полузащитник до сих пор отказывается возвращаться в Россию, что вызывает недовольство как руководство "Зенита", так и "Фламенго".
22-летний футболист сборной Сербии уже находится в Санкт-Петербурге.
«Мы хотим, чтобы Эракович вернулся на правах аренды, и это тоже его желание. Пусть он проведет там первую тренировку. Посмотрим, что лучше для него»
22-летний футболист сборной Сербии уже находится в Санкт-Петербурге.
«Мы хотим, чтобы Эракович вернулся на правах аренды, и это тоже его желание. Пусть он проведет там первую тренировку. Посмотрим, что лучше для него»