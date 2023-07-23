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Защитник «Црвены Звезды» Еракович прибыл в Санкт-Петербург

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:42, ред.
Футболист "Зенита" Вендел своим отказом приехать в Россию поставил под угрозу переход в бразильский "Фламенго", сообщает журналист...
Ранее 25-летний Вендел не был внесен "Зенитом" в заявку на сезон.Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что бразилец намерен покинуть петербургский клуб. Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. При этом председатель правления клуба Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел в дороге и скоро прибудет.
По информации источника, в Санкт-Петербург вернулся лишь агент игрока, сам полузащитник до сих пор отказывается возвращаться в Россию, что вызывает недовольство как руководство "Зенита", так и "Фламенго".
lotsman
lotsman
сегодня в 09:13
С прибытием в славный город Петра! Посмотрим, что ты за фрукт.)
adekvat
adekvat
сегодня в 08:47
Имя у него конечно жесть.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:34
Можно не сомневаться, что игрок полностью здоров.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:31
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб хотел бы оставить в аренде защитника Страхиню Эраковича, который в ближайшее время перейдет в «Зенит».
22-летний футболист сборной Сербии уже находится в Санкт-Петербурге.
«Мы хотим, чтобы Эракович вернулся на правах аренды, и это тоже его желание. Пусть он проведет там первую тренировку. Посмотрим, что лучше для него»
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:23
контракт контрактом а играть то будет или в аренду обратно на год
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:21
Судя по распродаже бразильцев, буде качественное усиление...
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