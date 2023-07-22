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«Монако» предложил 25 млн евро за трансфер защитника «Зенита»

сегодня, 20:26

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Монако».

По данным источника, монегаски предложили чемпионам России 25 млн евро за трансфер бразильца.

Ренан бесплатно перешёл в «Зенит» в январе этого года из «Коринтианса».

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Все комментарии
евгений меламед
евгений меламед
сегодня в 21:18
Пусть валит
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:04
За его уход ещё надо приплачивать.
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
сегодня в 20:59
Я бы не отдавал, потенциально может стать очень крутым защем, а-ля Рюдигер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:41, ред.
40....и торг тут не уместен...

Англичане дадут больше...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:35
С чего бы это?
Он что, показал супер игру?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:33
Интересно посмотреть на продолжение этого слуха
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:31
А правда ли это?
Гость
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