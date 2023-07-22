«Монако» предложил 25 млн евро за трансфер защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Монако».
По данным источника, монегаски предложили чемпионам России 25 млн евро за трансфер бразильца.
Ренан бесплатно перешёл в «Зенит» в январе этого года из «Коринтианса».
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Монако».
По данным источника, монегаски предложили чемпионам России 25 млн евро за трансфер бразильца.
Ренан бесплатно перешёл в «Зенит» в январе этого года из «Коринтианса».
Англичане дадут больше...
Англичане дадут больше...
Он что, показал супер игру?
Он что, показал супер игру?