«Монако» предложил 25 млн евро за трансфер защитника «Зенита»

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сегодня, 20:26

Защитник «Зенита» может перейти в «Монако».

По данным источника, монегаски предложили чемпионам России 25 млн евро за трансфер бразильца.

Ренан бесплатно перешёл в «Зенит» в январе этого года из «Коринтианса».