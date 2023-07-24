«Бешикташ» интересуется защитником «Зенита» Алипом

Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Бешикташа».
Игрок сборной Казахстана перешёл в петербургский клуб из «Кайрата» в январе.
Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2025 года.
Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Бешикташа».
Игрок сборной Казахстана перешёл в петербургский клуб из «Кайрата» в январе.
Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2025 года.
теперь можно и в Турцию ехать отдыхать
теперь можно и в Турцию ехать отдыхать