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«Бешикташ» интересуется защитником «Зенита» Алипом

сегодня, 17:53

Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Бешикташа».

Игрок сборной Казахстана перешёл в петербургский клуб из «Кайрата» в январе.

Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2025 года.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:01
спасибо, Скриптониту за музыку
теперь можно и в Турцию ехать отдыхать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:56
Вот его надо продавать не задумываясь...
hаrut
hаrut
сегодня в 17:55
Думаю что все останется на уровне интереса и не более того
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:54
Не для того Зенит его брал, что бы сразу продать.
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