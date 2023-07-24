«Бешикташ» интересуется защитником «Зенита» Алипом

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сегодня, 17:53

Защитник «Зенита» попал в сферу интересов «Бешикташа».

Игрок сборной Казахстана перешёл в петербургский клуб из «Кайрата» в январе.

Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2025 года.