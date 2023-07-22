Гюндоган рассказал, когда решил перейти в «Барселону» и где хочет играть

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сегодня, 15:58

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии рассказал, когда решил подписать контракт с «Барселоной».

Я принял решение на 100% только после финала Лиги чемпионов. До этого мы вели переговоры, мой контракт подходил к концу, и была некоторая неопределённость относительно моего будущего. Но я постарался не думать об этом, потому что это был, возможно, самый важный матч в моей карьере — финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Я был очень сосредоточен на игре и на победе. Поэтому я хотел не торопиться и не принимать решение раньше времени. Когда игра закончилась и мы победили, естественно, начинаешь думать о своём будущем и принимаешь решение.

Также 32-летний игрок высказался о процессе адаптации в каталонском клубе.

Это схожая школа мышления, схожий тип тренировок. Думаю, занятия будут похожи на те, что мы проводили в «Манчестер Сити». В конце концов, «Барса» играет в похожий стиль футбола. Я здесь для того, чтобы как можно быстрее адаптироваться, потому что именно тогда ты действительно можешь показать, на что способен, и твои выступления на поле улучшаются. Я использую те несколько недель, которые у нас есть до первой официальной игры, чтобы подготовиться как можно лучше.

А вот что Гюндоган сказал по поводу того, где ему комфортнее играть:

Это странно, потому что даже в прошлом время от времени это менялось. В частности, в последние два года моя роль была более атакующей, я больше входил в штрафную, забивал... это очень весело. Особенно запомнился один сезон, когда я играл в роли опорного полузащитника, под номером «6», в одиночку. Последние 15, 16, 17 игр я провёл на той же позиции, и мне это нравилось, это было действительно здорово, и мы выиграли лигу, опередив «Ливерпуль» на одно очко. Это было невероятное время на совершенно другой позиции. Так что, я думаю, это вопрос интерпретации. Мне удобно играть как в атаке, так и в обороне. Я думаю, что это больше вопрос того, что ты делаешь вдали от своей позиции и где ты нужен тренеру. Я готов играть везде, потому что в прошлом я показал, что могу играть как в атаке, так и в обороне.

Напомним, немецкий полузащитник подписал контракт с «Барселоной» до лета 2025 года.