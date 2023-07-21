Казахстан и Узбекистан хотят совместно провести чемпионат мира 2034 года

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сегодня, 15:48

Вчера в Иссык-Кульской области Кыргызстана состоялся саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии.

На встрече были рассмотрены возможности совместной организации международных турниров, в том числе чемпионатов мира с участием команд разных возрастов.