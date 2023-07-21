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Казахстан и Узбекистан хотят совместно провести чемпионат мира 2034 года

сегодня, 15:48

Вчера в Иссык-Кульской области Кыргызстана состоялся саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии.

На встрече были рассмотрены возможности совместной организации международных турниров, в том числе чемпионатов мира с участием команд разных возрастов.

По информации источника, глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов раскрыл план проведения ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. Страны находятся в хороших отношениях, в последние годы между сборными и клубами проводятся товарищеские матчи.

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Источник: championat.asia
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drug01
drug01
сегодня в 15:59
Это прекрасное решение, их надо поддержать словом и делом!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:54
Я только ЗА проведение ЧМ в соседних братских республиках постсоветского пространства 🇦🇿 🇰🇿 🇺🇿
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:51
Если и правда так, то я только за!
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