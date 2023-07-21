Казахстан и Узбекистан хотят совместно провести чемпионат мира 2034 года

Вчера в Иссык-Кульской области Кыргызстана состоялся саммит с участием официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии.
На встрече были рассмотрены возможности совместной организации международных турниров, в том числе чемпионатов мира с участием команд разных возрастов.
По информации источника, глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов раскрыл план проведения ЧМ-2034 совместно с Узбекистаном. Страны находятся в хороших отношениях, в последние годы между сборными и клубами проводятся товарищеские матчи.