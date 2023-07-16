Капитанская эпидемия в АПЛ. Тен Хаг забрал у Магуайра повязку

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вчера, 21:44

Льорис, Аспиликуэта и Гюндоган лишились былого статуса по другой причине.

В «Юнайтед» будет новый капитан

Роналду был плохим официальным лидером для «Манчестер Юнайтед». Хотя по возрасту и клубному статусу португалец заслуживал носить повязку. Но Магуайр, правивший три года, как лидер ничем не лучше. Не говоря о вратарей Де Хеа. Испанец не устраивал тен Хага как первый номер команды. В истории «дьяволов» было много великих капитанов – Фоулкс, Чарльтон, Робсон и Кин с гордостью выполняли функции официальных лидеров на поле, а теперь не везёт.

Как чуть вице-капитан Погба, невнятный Магуайр среди худших капитанов команды в истории. Центральный защитник с такими жесткими ошибками не может убедить остальных, что команда будет выигрывать большие трофеи, АПЛ и Лигу чемпионов. Даже по заявлению Харри видно, что тен Хаг принял правильное решение:

После разговора с тренером сегодня он сообщил мне, что меняет капитана команды. Он изложил мне свои причины, и хотя лично я крайне разочарован, я буду продолжать выкладываться по полной каждый раз, когда буду носить футболку «Манчестер Юнайтед». Поэтому я хотел сказать огромное спасибо болельщикам «Манчестер Юнайтед» за их поддержку, пока я был капитаном.

Благодарность это хорошо, но все понимают, что единственная причина, почему Магуайр не ушел из МЮ до сих пор – ни один клуб не предлагает ему идеальные финансовые условия. Англичанин даже готов сидеть на лавку за спиной у Варана и Мартинеса, бишь бы не потерять деньги? Но есть еще Евро-2024, Харри стоило принять решение тен Хага, найти себе новый клуб, возможно, «Вест Хэм», и спокойно готовиться к новому сезону, ведь он начнется очень скоро.

Интересно, кому отдадут повязку? Может, не Рэшфорду, ведь Каземиро является опытным и важным футболистом, хотя он новенький в составе. Плохо, что в МЮ сейчас нет идеальной кандидатуры на роль капитана. А точно знает, что ее нет, иначе у ребят с психологией Де Хеа и Магуайра никогда не было бы на рукаве знаменитой повязки. Выездной синдром МЮ с поражениями хорошо ложится на проблемы с настроем. Магуайр даже в ЛЕ мотивировать команду не сумел.

Многие клубы потеряли ветеранов

Тихий Месси толкал неплохие речи накануне финалов с Бразилией и Францией. Набрался опыта, обжился в роли капитана, дождался молодежь, которая им восхищается, в отличие от Ди Марии и Маскерано, которые называют Лионеля «гномом». Капитану важно иметь вес. Так получилось в Манчестере у Гюндогана. Но теперь довольный Илкай в кремовых штанах встречает новых напарников в Барселоне.

Весной капитан «Манчестер Сити» поднял над головой кубок чемпионов в Стамбуле, ведь после Фернандиньо именно ему доверились напарники, невзирая на наличие Де Брюйне. Теперь Илкай играет за Хави, а Хосепу нужен новый вожак. Похоже, снова будут выборы, а не ставка Гвардиолы. Логично выбрать Де Брюйне, иначе Кевин не поймет, почему повязка от Фернандиньо и Гюндогана пошла к менее опытному человеку.

Льорис больше не капитан «Тоттенхэма», уходит после 11 лет. В воротах будет итальянец Викарио, но просто так передать повязку Кейну не получится. Харри в США ест острые крылышки на известном шоу, а параллельно убеждает «Баварию» выдать огромные деньги за трансфер. В Мюнхене дозревают, хотя не желают уступать Леви без торгов. Кейн уйдет, тогда «шпорам» надо переключаться на Дайера, Сона или Хейбьерга.

У «Челси» тоже потеря человека, который играл давно – Аспиликуэта перешел в «Атлетико». Год назад его удержали в последний момент, отговорили от трансфера в «Барселону». Испанец много лет был официальным лидером клуба из Лондона, а теперь повязка перешла к Силве. Но посмотрим, насколько часто бразильский ветеран будет в основе у Почеттино. Молодой Рис Джеймс не прочь примерить повязку.

Посмотрим на результаты и направление движения «Челси» в таблице, где за год ушли капитан – Аспиликуэта, и вице-капитан – Жоржиньо, который зимой перебрался в состав «Арсенала», где пока не заиграл, как мечтал. Много перестановок на таком важном для футбола посту.

«Ливерпуль» тоже теряет капитана

Хендерсон не Джеррард, но за «красных» играет давно, никого не удивляла повязка на его рукаве. Вот только не всегда Джордан был в основе. А поскольку тренер Стивен зовет его в Саудовскую Аравию, предлагая много денег, то Клоппу пора подыскивать нового постоянного капитана. Милнер, который был вице-капитаном, тоже покинул «Ливерпуль», Джеймс будет играть за «Брайтон». Остается Ван Дейк, а за ним Алиссон, Робертсона и Александр-Арнольд. Хотя многие недооценивают Хендерсона, у него большое влияние в раздевалке, как у любого капитана.

Неудачный официальный лидер может потащить команду вниз. Например, Обамеянг, поскольку у него не лучшая дисциплина за полем, не всегда был идеальным вожаком для «Арсенала». Теперь капитаном «канониров» стал молодой Эдегор, а вот опытный Джака покинул Лондон. Наличие правильного капитана меняет атмосферу в коллективе. Например, Каспер Шмейхель покинул «Лестер», после него не нашлось нового Моргана, в результате крепкий клуб покинул АПЛ . А вот Киран Триппьер стал правильным кэпом для «Ньюкасла», хотя только появился.