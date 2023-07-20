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Месси будет капитаном в «Интер Майами»

сегодня, 15:23

Нападающий Лионель Месси получит капитанскую повязку в «Интер Майами». Об этом сообщил Infobae со ссылкой на журналиста TyC Sports Гастона Эдуля.

Также журналист отметил, что аргентинец и полузащитник Серхио Бускетс остались после предыдущей тренировки, чтобы позаниматься с молодыми игроками и дать им совет.

Оба футболиста, возможно, дебютируют за команду в матче Кубка Лиги с «Крус Асуль» 21 июля.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:30
капитан молчун и терпила
победа обеспечена в лиге с таким капитаном
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:28
С нетерпением ждали ждали этой новости!
Бускетс второй капитан и первый ныряло!
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