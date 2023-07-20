Месси будет капитаном в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси получит капитанскую повязку в «Интер Майами». Об этом сообщил Infobae со ссылкой на журналиста TyC Sports Гастона Эдуля.
Также журналист отметил, что аргентинец и полузащитник Серхио Бускетс остались после предыдущей тренировки, чтобы позаниматься с молодыми игроками и дать им совет.
Оба футболиста, возможно, дебютируют за команду в матче Кубка Лиги с «Крус Асуль» 21 июля.
победа обеспечена в лиге с таким капитаном
победа обеспечена в лиге с таким капитаном
Бускетс второй капитан и первый ныряло!
Бускетс второй капитан и первый ныряло!