Месси будет капитаном в «Интер Майами»

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сегодня, 15:23

Нападающий получит капитанскую повязку в «Интер Майами». Об этом сообщил Infobae со ссылкой на журналиста TyC Sports Гастона Эдуля.

Также журналист отметил, что аргентинец и полузащитник остались после предыдущей тренировки, чтобы позаниматься с молодыми игроками и дать им совет.

Оба футболиста, возможно, дебютируют за команду в матче Кубка Лиги с «Крус Асуль» 21 июля.