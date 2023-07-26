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«Барселона» продаст ещё один актив клуба

сегодня, 16:24

В ближайшие несколько часов «Барселона» совершит экономическую операцию, которая обеспечит соответствие ФФП. Данную операцию одобрил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Новый чемпионат Испании стартует через три недели, а «сине-гранатовые» ещё не зарегистрировали новых игроков (Иньиго Мартинеса, Илкая Гюндогана и Ориоля Ромеу) и обновлённые контракты (Серхи Роберто, Игнасио Пеньи, Ламина Ямаля, Алехандро Бальде, Рональда Араухо, Гави и Маркоса Алонсо).

Сделка будет связана с продажей одного из активов клуба, что уже принято Ла Лигой в качестве части плана жизнеспособности клуба. В ближайшее время «Барселона» также рассчитывает получить от Socios.com отсрочку в размере 30 миллионов евро за продажу части Barça Studios.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:57
Куда, что...?
Студию толкают какую то...)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:55
Опять какуюто аферу решили замутить!
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