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Давид Сильва объявил о завершении карьеры

сегодня, 16:34

Полузащитник Давид Сильва завершил карьеру. Футболист сообщил об этом в соцсетях.

Сегодня для меня грустный день. Пришло время попрощаться с тем, чему я посвятил всю свою жизнь. Сегодня я должен попрощаться с коллегами, которые стали для меня семьёй. Я буду очень скучать по вам.

Последним клубом испанца был «Реал Сосьедад». Также игрок выступал за «Валенсию», «Эйбар», «Сельту», «Манчестер Сити» и сборную Испании.

Ранее хавбек получил повреждение передней крестообразной связки.

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Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 17:04
И решил остановиться в 37 лет. Последним клубом чемпиона мира и Европы был Реал Сосьедад
🏟 869 матчей
⚽️ 156 голов
👟 226 ассистов
🏆 20 трофеев

Не ошибешься, если назовешь его карьеру великой....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:34
Пора на отдых,это точно.
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