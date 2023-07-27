Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Полузащитник завершил карьеру. Футболист сообщил об этом в соцсетях.

Сегодня для меня грустный день. Пришло время попрощаться с тем, чему я посвятил всю свою жизнь. Сегодня я должен попрощаться с коллегами, которые стали для меня семьёй. Я буду очень скучать по вам.