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Давид Сильва объявил о завершении карьеры

27 июля 2023, 16:34

Полузащитник Давид Сильва завершил карьеру. Футболист сообщил об этом в соцсетях.

Сегодня для меня грустный день. Пришло время попрощаться с тем, чему я посвятил всю свою жизнь. Сегодня я должен попрощаться с коллегами, которые стали для меня семьёй. Я буду очень скучать по вам.

Последним клубом испанца был «Реал Сосьедад». Также игрок выступал за «Валенсию», «Эйбар», «Сельту», «Манчестер Сити» и сборную Испании.

Ранее хавбек получил повреждение передней крестообразной связки.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
27 июля в 22:52
Закончил карьеру человек - преданность к футболу которого не вызывает сомнения!
galem72
galem72
27 июля в 21:46
Ожидаемо после разрыва креста в таком возрасте. Отличный был игрок.
allemz
allemz
27 июля в 19:38
Удачи, любовь
В памяти надолго
h3bxcqex95sj
h3bxcqex95sj
27 июля в 19:11
Жаль когда травмы сокращают не без того короткую карьеру
abuefftagir
abuefftagir
27 июля в 18:42
Прекрасный футболист, один из творцов той Испании, та Испания играла как Барселона, в роли Месси был Давид Сильва,успехов в дальнейшем, и конечно же здоровья.
Igo0rek
Igo0rek
27 июля в 18:29
Легендарнейший игрок!
Nety
Nety
27 июля в 17:38
На заслуженный отдых. Отличный футболист!!!
Свeтозар
Свeтозар
27 июля в 17:04
И решил остановиться в 37 лет. Последним клубом чемпиона мира и Европы был Реал Сосьедад
🏟 869 матчей
⚽️ 156 голов
👟 226 ассистов
🏆 20 трофеев

Не ошибешься, если назовешь его карьеру великой....
VeniaminS
VeniaminS
27 июля в 16:34
Пора на отдых,это точно.
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