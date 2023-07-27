Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Полузащитник Давид Сильва завершил карьеру. Футболист сообщил об этом в соцсетях.
Сегодня для меня грустный день. Пришло время попрощаться с тем, чему я посвятил всю свою жизнь. Сегодня я должен попрощаться с коллегами, которые стали для меня семьёй. Я буду очень скучать по вам.
Последним клубом испанца был «Реал Сосьедад». Также игрок выступал за «Валенсию», «Эйбар», «Сельту», «Манчестер Сити» и сборную Испании.
Ранее хавбек получил повреждение передней крестообразной связки.
В памяти надолго
В памяти надолго
🏟 869 матчей
⚽️ 156 голов
👟 226 ассистов
🏆 20 трофеев
Не ошибешься, если назовешь его карьеру великой....
🏟 869 матчей
⚽️ 156 голов
👟 226 ассистов
🏆 20 трофеев
Не ошибешься, если назовешь его карьеру великой....