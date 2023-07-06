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Фёдор Кудряшов рассказал, что хотел закончить карьеру

вчера, 10:31

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, что хотел закончить карьеру из-за психологических проблем.

Я планировал закончить с футболом два года назад. Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру. В моей карьере самый тяжёлый момент — когда начались проблемы со спиной. Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух‑трёх играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было. Осень для меня была самая тяжёлая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход.

Пожелал бы себе здоровья и не сворачивать со своего пути, идти до конца. В футболе это у меня получается и получалось, хотелось бы, чтобы после футбола действовал точно так же.

Напомним, 5 июля Кудряшов подписал контракт с «Факелом».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:34
Зачем себя мучить если здоровье не позволяет играть,надо уходить!
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