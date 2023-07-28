«Торпедо» объявило о переходе бывшего нападающего «Ростова» Полоза

Пресс-служба «Торпедо» объявила о переходе бывшего нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.
Контракт с форвардом подписан до лета 2026 года.
Пресс-служба «Торпедо» объявила о переходе бывшего нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.
Контракт с форвардом подписан до лета 2026 года.
Воронина, Иванова- я не видел, а вот Стрельцова видел, только однажды, в тандеме с молодым Мишей Гершковичем!!! Миша очень много рассказывал про Стрельцова. Рассказывал, как Эдуард Анатольевич учил его играть, опекал, защищал от костоломов на поле. Миша говорил, что, не то, чтобы играть, но даже стоять рядом со Стрельцовым- уже было счастье!!!
Я видел всю футбольную карьеру Гершковича, помню многие из его забитых мячей, знаю интересные истории связанные с его именем. И, что особенно тронуло меня как болельщика ДИНАМО- это то, что Гершкович, и сейчас позиционирует себя не как торпедовец, но как динамовец, ходит на игры ДИНАМО!!! Миша- человек школа, у которого есть чему поучиться молодым, и не только футбольному мастерству...
Еще раз, очень рад, что имею Честь познакомиться с человеком, знающим и помнящего советский незабываемый футбол!!!!!!! Значит- нас стало еще больше!!!!!!!
Добра Вам!!!
Воронина, Иванова- я не видел, а вот Стрельцова видел, только однажды, в тандеме с молодым Мишей Гершковичем!!! Миша очень много рассказывал про Стрельцова. Рассказывал, как Эдуард Анатольевич учил его играть, опекал, защищал от костоломов на поле. Миша говорил, что, не то, чтобы играть, но даже стоять рядом со Стрельцовым- уже было счастье!!!
Я видел всю футбольную карьеру Гершковича, помню многие из его забитых мячей, знаю интересные истории связанные с его именем. И, что особенно тронуло меня как болельщика ДИНАМО- это то, что Гершкович, и сейчас позиционирует себя не как торпедовец, но как динамовец, ходит на игры ДИНАМО!!! Миша- человек школа, у которого есть чему поучиться молодым, и не только футбольному мастерству...
Еще раз, очень рад, что имею Честь познакомиться с человеком, знающим и помнящего советский незабываемый футбол!!!!!!! Значит- нас стало еще больше!!!!!!!
Добра Вам!!!
Я вырос на Советском футболе, как и хоккее. Сейчас хоккей не смотрю, не интересен, так как все одинаковы. Нет Балдереса, Зимина, Мальцева, Якушева, Полупанова...я уже не говорю о Харламове. Можно бесконечно перечислять.
А футбол наш футбол мне всегда был дорог даже без еврокубков. Раньше же не играли и стадионы были битком. Жаль конечно , что Сборная не играет , а так мне интересен наш чемпионат. Хочется чтобы чемпионат был интересен, честен, и клубов пять-шесть боролись за медали самого высокого достоинства .
Вам желаю тоже только Добра и объективности на Соккере.
Я вырос на Советском футболе, как и хоккее. Сейчас хоккей не смотрю, не интересен, так как все одинаковы. Нет Балдереса, Зимина, Мальцева, Якушева, Полупанова...я уже не говорю о Харламове. Можно бесконечно перечислять.
А футбол наш футбол мне всегда был дорог даже без еврокубков. Раньше же не играли и стадионы были битком. Жаль конечно , что Сборная не играет , а так мне интересен наш чемпионат. Хочется чтобы чемпионат был интересен, честен, и клубов пять-шесть боролись за медали самого высокого достоинства .
Вам желаю тоже только Добра и объективности на Соккере.