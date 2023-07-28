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«Торпедо» объявило о переходе бывшего нападающего «Ростова» Полоза

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Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 01:45
Конечно не Стрельцов, но помочь может. Игрок он опытный, многое умеет. Даст БОГ- поможет!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:25
Ну,почти легендарный Стрельцов!!!! Не сочтите мою писанину,уважаемые посетители соккера,за кощунство,или издевку над легендами СССР,это просто шутка,по поводу Полоза!!! Чем он только поможет Торпедо!!!?
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:24
Молодой еще, не переживай. Но ребята были классные, особенно Витя Шустиков. А Коля Маношин манерой игры, да и внешне напоминал легендарного Игоря Нетто
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:00
Спасибо, будем стараться!!! Объективным- стараюсь быть всегда, по мере возможности!!! Что касается советского хоккея, то мне, он также дорог, как волейбол, водное поло или бенди!!! В 1984г., был на водном поло в Киеве, на матче МГУ-ДИНАМО. Раньше игрались групповые турниры в двух городах по 6 команд. И вот тогда, познакомился со ст. тренером ДИНАМО
Г.П.Чикваная, получил от него автограф, который бережно храню, также, как и автограф от В.Жигилия, который попросил у него в 1980г., и тоже в Киеве, после игры ДИНАМО-Статиба!!! Многое помню и многое имею!!! Тем и живу!!!

Удачи Вашему Спартаку!!! За достойный клуб болеете!!! Здоровья Вам- самое главное!!! До встречи!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51
Вот Толя не довелось....)
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
Через какую щель Полоз переполз в Торпедо?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
Большое человеческое Спасибо...!!! Взаимно.

Я вырос на Советском футболе, как и хоккее. Сейчас хоккей не смотрю, не интересен, так как все одинаковы. Нет Балдереса, Зимина, Мальцева, Якушева, Полупанова...я уже не говорю о Харламове. Можно бесконечно перечислять.

А футбол наш футбол мне всегда был дорог даже без еврокубков. Раньше же не играли и стадионы были битком. Жаль конечно , что Сборная не играет , а так мне интересен наш чемпионат. Хочется чтобы чемпионат был интересен, честен, и клубов пять-шесть боролись за медали самого высокого достоинства .

Вам желаю тоже только Добра и объективности на Соккере.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:02
Ты, в смысле загубленных талантов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
А начинал Полоз игроком сб России с Зенита. Типичная карьера после перехода в этот клуб. Можно вспомнить Новосельцева, Юсупова, Цалагова, Набиуллина и др. А ведь все приходили игроками сборной России.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Как же приятно, видеть на Соккере еще одного Достойного Ветерана!!!!!!! Очень приятно!!!!!!!
Воронина, Иванова- я не видел, а вот Стрельцова видел, только однажды, в тандеме с молодым Мишей Гершковичем!!! Миша очень много рассказывал про Стрельцова. Рассказывал, как Эдуард Анатольевич учил его играть, опекал, защищал от костоломов на поле. Миша говорил, что, не то, чтобы играть, но даже стоять рядом со Стрельцовым- уже было счастье!!!

Я видел всю футбольную карьеру Гершковича, помню многие из его забитых мячей, знаю интересные истории связанные с его именем. И, что особенно тронуло меня как болельщика ДИНАМО- это то, что Гершкович, и сейчас позиционирует себя не как торпедовец, но как динамовец, ходит на игры ДИНАМО!!! Миша- человек школа, у которого есть чему поучиться молодым, и не только футбольному мастерству...

Еще раз, очень рад, что имею Честь познакомиться с человеком, знающим и помнящего советский незабываемый футбол!!!!!!! Значит- нас стало еще больше!!!!!!!

Добра Вам!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:55
А Шустикова и Маношина не видел? А я видел
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:39
Вот я и пишу со смыслом , что в докатившуюся команду докатился Полоз.
А Торпедо жаль....Я видел игру Стрельцова , Воронина, Пахомова , Гершковича, Иванова , Линева.....


.
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:37
А будет ли это усилением для Торпедо...
a-league
a-league
вчера в 19:25, ред.
В составе Ростова последний раз показывал вменяемую игру в ЛЧ 16/17 в связке с Азмуном, дальше переход в Зенит, Сочи и сплошная деградация. Вернувшись в Ростов, вообще передвигал ноги по принципу: играем реже - деньги те же. Скорости - 0, дриблинга - 0, желания - 0, постоянные ошибки, обрезы и передачи в недодачу. Не зря Валера его выпинал ! Толку с него и в Торпедо не будет
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:52
А я думаю- докатилось Торпедо...
Команда -Стрельцова, Воронина, Иванова- Полоза подписывает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:36
Докатился ...дополз Полоз...
А ведь был когда то перспективным игроком.
Жаль
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:33
Торпедо потихонечку усиливается.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:30
Презентация получается красивой, ну прямо богатырь.
Гость
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