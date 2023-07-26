Малком перешёл в «Аль-Хиляль»

Нападающий Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль».
Футболист подписал с коллективом контракт на 3 года. Стоимость трансфера составила 60 миллионов евро.
Нападающий Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль».
Футболист подписал с коллективом контракт на 3 года. Стоимость трансфера составила 60 миллионов евро.
Ушло и ушло, ничего не дал чемпионату, только взял.
Ушло и ушло, ничего не дал чемпионату, только взял.
Продан с плюсом, ну неудивительно, он сейчас на пике формы, + брали его с травмой, залечили же)
А если серьезно, то всегда жаль, когда такого уровня футболисты уезжают из России.
В любом случае - успехов!!!
Спасибо за игру в России
Продан с плюсом, ну неудивительно, он сейчас на пике формы, + брали его с травмой, залечили же)
А если серьезно, то всегда жаль, когда такого уровня футболисты уезжают из России.
В любом случае - успехов!!!
Спасибо за игру в России