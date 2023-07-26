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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Малком перешёл в «Аль-Хиляль»

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h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 23:04, ред.
Если честно, он хороший игрок по уровню Зенита - и не более. Не стоит он столько от слова «совсем», так что очень хорошая сделка. В Европе он сидел бы на лавке железно.
drug01
drug01 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 22:56
Значит деньги дороже питерского футбола!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 22:54
Ну давайте будем честными! малком реально хороший игрок, без иронии и без намеков на юмор. Действительно хорош. но вся история с его приобретением, и его уходом равна такому примеру: как будто купили спортивный мотоцикл, и ездили на нем 90 км/ч.
Алексей Кошелев
Алексей Кошелев
сегодня в 22:52
Наконец-то ушёл из бразильского зенита
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:43
Не долго же он оставался россиянином...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:18, ред.
Ни в какое сравнение не входит с уходом Халка, Промеса, Лава, Хонды, Жиго и многих других топов
Ушло и ушло, ничего не дал чемпионату, только взял.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 22:11
По-моему из всех саудовских клубов, сильнее всего Аль Хиляль закупается , Я уже с нетерпением жду их матчи
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:09
Спасибо тебе за игру в Зените и удачи в будущем, Малком!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:04
Наконец-то. Закончилась и эта ромашка.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:59
Отличный трансфер для Зенита. Мои поздравления!
протон
протон
сегодня в 21:58
Хороший игрок. Топ за свои деньги. Это третий трансфер Зенита, когда цена покупки плюс-минус равна продаже. З/п свою отработал отличной игрой за Питер, привнёс немалый вклад в Чемпионство. Вроде, хорошо всё, а вроде - и жаль, что такие техничные игроки покидают РПЛ.
Продан с плюсом, ну неудивительно, он сейчас на пике формы, + брали его с травмой, залечили же)
А если серьезно, то всегда жаль, когда такого уровня футболисты уезжают из России.
В любом случае - успехов!!!
Спасибо за игру в России
Elliada
Elliada
сегодня в 21:58
Прощай, Филипп Малкин!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:57
Слава ихнему каталонскому богу!! Как они ,уже достали своим Малкомом!!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 21:56
скатертью дорога
протон
протон
сегодня в 21:53
Еще один топовый игрок. Уходит повышать Са чемпионат.
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