В «Локомотиве» назвали неприкосновенных игроков

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что есть три игрока, по которым клуб не будет рассматривать предложения этим летом.
Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артём Дзюба и Дмитрий Баринов.
Атакующий полузащитник Сергей Пиняев присоединился к «железнодорожникам» в январе 2023 года. За это время игрок сборной России сыграл 14 матчей за москвичей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу. Контракт 18-летнего россиянина с «Локомотивом» действует до декабря 2026 года.
Нападающий Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале 2023 года. Сыграл 15 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 34-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2024 года и может быть продлён ещё на год.
Капитан команды Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». Игрок сборной России провёл за «железнодорожников» 185 матчей, забил 8 мячей, отдал 13 голевых передач и получил 75 жёлтых карточек. Контракт Баринова с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года.