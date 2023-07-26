В «Локомотиве» назвали неприкосновенных игроков

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сегодня, 11:04

Председатель совета директоров «Локомотива» заявил, что есть три игрока, по которым клуб не будет рассматривать предложения этим летом.

Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть , и .

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев присоединился к «железнодорожникам» в январе 2023 года. За это время игрок сборной России сыграл 14 матчей за москвичей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу. Контракт 18-летнего россиянина с «Локомотивом» действует до декабря 2026 года.

Нападающий Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале 2023 года. Сыграл 15 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 34-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2024 года и может быть продлён ещё на год.

Капитан команды Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». Игрок сборной России провёл за «железнодорожников» 185 матчей, забил 8 мячей, отдал 13 голевых передач и получил 75 жёлтых карточек. Контракт Баринова с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года.