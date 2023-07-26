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В «Локомотиве» назвали неприкосновенных игроков

сегодня, 11:04

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что есть три игрока, по которым клуб не будет рассматривать предложения этим летом.

Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом мы не будем рассматривать. В этом списке есть Сергей Пиняев, Артём Дзюба и Дмитрий Баринов.

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев присоединился к «железнодорожникам» в январе 2023 года. За это время игрок сборной России сыграл 14 матчей за москвичей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу. Контракт 18-летнего россиянина с «Локомотивом» действует до декабря 2026 года.

Нападающий Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале 2023 года. Сыграл 15 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 34-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2024 года и может быть продлён ещё на год.

Капитан команды Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». Игрок сборной России провёл за «железнодорожников» 185 матчей, забил 8 мячей, отдал 13 голевых передач и получил 75 жёлтых карточек. Контракт Баринова с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:06
если Пиняев себя покажет, трудно будет удержать
альсато
альсато
сегодня в 11:49
нет (в футболе современном) неприкасаемых!....есть только-НЕУСТРАИВАЮЩИЕ предложения))))))
galem72
galem72
сегодня в 11:30
зюба здесь фигурирует исключительно в роли Неуловимого Джо, такой же неприкосновенный, как и тот неуловимый. ))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ежик 18 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Антисептики теперь доступны,а для еврогейцев-самый нужный контингент.
Ежик 18
Ежик 18
сегодня в 11:17
Да. К артемке прикасаться западло
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:16, ред.
Первый ещё молодой(не созрел ),второй уже старый(и скандальный),а третий вроде ничего ,но тупой(по версии второго),самим пригодится.И куда теперь бедным железнодорожникам податься???
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:11
Дзюбу вряд ли кто-то купит, а вот остальных могли бы переманить.
Гость
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