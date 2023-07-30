«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

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сегодня, 17:00

В матче второго тура чемпионата России «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.

Казанцы открыли счет на 35-й минуте — мяч на счету Джоэля Фамейе. Оренбуржцы отыгрались на 81-й усилиями Матиаса Переса.

После двух туров у «Рубина» два очка, у «Оренбурга» — одно.

В 3-м туре «Оренбург» сыграет против «Урала», «Рубин» — против «Спартака».