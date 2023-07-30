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«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

сегодня, 17:00
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче второго тура чемпионата России «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.

Казанцы открыли счет на 35-й минуте — мяч на счету Джоэля Фамейе. Оренбуржцы отыгрались на 81-й усилиями Матиаса Переса.

После двух туров у «Рубина» два очка, у «Оренбурга» — одно.

В 3-м туре «Оренбург» сыграет против «Урала», «Рубин» — против «Спартака».

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 18:48
Рубин должен потихоньку набирать очки и как всегда успешно играть дома!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 17:41
Результат по игре. И те, и другие имели моменты и шансы вкатить мяча по три, но и 1-1 вполне закономерный результат

Во втором тайме комментатор назвал вратаря хозяев не Дюпин, а "Дзюпин"
Шуnя771
Шуnя771 ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 17:37
Спасибо!
До настоящего момента Рубин пусть сильно не радует, но и не огорчает, будем надеяться, что "очищение пердивом" пойдет рубиновым пользой на многие годы!)
chromage
chromage ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:17
Спасибо, уважаемый. Грустно, но ничья по сегодняшней игре явно закономерный результат был. Вам победы над Балтикой хоть )
Hauptman
Hauptman
сегодня в 17:15
Очень скучная пердивная игра, Оренбург - первый кандидат на вылет из высшего дивизиона.
chromage
chromage
сегодня в 17:15
Ничья закономерна. По игре мало что показали для победы. Поэтому и счет логичен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:14, ред.
Долго искал Гинер клуб и наконец нашел в турнирной таблице). Это наверно судьба). Ахмат сзади и спереди б/у конь. Надеюсь все же Ахмат даст бой коням. Другой дороги нет, пока.
Счёт оправдал ожидания.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:14
Удивительный тур, вчера и сегодня идёт серия ничьих.
Редко, но такое бывает. И главное, все по делу.
Naherger
Naherger
сегодня в 17:14
Рахимов верен себе : счёт 1:0 он всегда берег,бережет и будет беречь
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:08
Конечно же нет!
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:08
Против Спартака?)...ну уж нет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:03
Ничего не происходит
Просто Рубин середняк
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:02, ред.
Предполагаемо, ожидаемо....
Удачи дальше, Рубину!
(Но не со Спартаком!)
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