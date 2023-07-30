«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

В матче второго тура чемпионата России «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.
Казанцы открыли счет на 35-й минуте — мяч на счету Джоэля Фамейе. Оренбуржцы отыгрались на 81-й усилиями Матиаса Переса.
После двух туров у «Рубина» два очка, у «Оренбурга» — одно.
В 3-м туре «Оренбург» сыграет против «Урала», «Рубин» — против «Спартака».
Во втором тайме комментатор назвал вратаря хозяев не Дюпин, а "Дзюпин"
Во втором тайме комментатор назвал вратаря хозяев не Дюпин, а "Дзюпин"
До настоящего момента Рубин пусть сильно не радует, но и не огорчает, будем надеяться, что "очищение пердивом" пойдет рубиновым пользой на многие годы!)
До настоящего момента Рубин пусть сильно не радует, но и не огорчает, будем надеяться, что "очищение пердивом" пойдет рубиновым пользой на многие годы!)
Счёт оправдал ожидания.
Счёт оправдал ожидания.
Редко, но такое бывает. И главное, все по делу.
Редко, но такое бывает. И главное, все по делу.
Просто Рубин середняк
Просто Рубин середняк
Удачи дальше, Рубину!
(Но не со Спартаком!)
Удачи дальше, Рубину!
(Но не со Спартаком!)