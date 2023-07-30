«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском матче

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сегодня, 09:13

«Барселона» добилась крупной победы над «Реалом» (3:0) в товарищеском матче, который прошел в США .

За каталонский клуб отличились Усман Дембеле (15-я минута), Фермин Лопес Марин (85) и Ферран Торрес (90+1). На 20-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который не смог реализовать Винисиус Жуниор.