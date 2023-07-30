«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском матче

«Барселона» добилась крупной победы над «Реалом» (3:0) в товарищеском матче, который прошел в США.
За каталонский клуб отличились Усман Дембеле (15-я минута), Фермин Лопес Марин (85) и Ферран Торрес (90+1). На 20-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который не смог реализовать Винисиус Жуниор.
По большому счёту ... и те и другие забили хрен на оборону и играли всю дорогу на встречках, - весьма вероятно, что это была установка от обоих коучей.
Если в целом по игре, имхо, Реал играл интересней и разнообразней в атаке: одних перекладин и штанг (вкупе) у "сливочных" было 6 (!) штук, включая бездарно исполненный пеналь Вини.
У Барсы шальной от Дембеля влетел (Куртуа зевнул); второй гол да, шикарный, уходящий удар вышел; ну и третий поймали РМ на контре...
По большому счёту ... и те и другие забили хрен на оборону и играли всю дорогу на встречках, - весьма вероятно, что это была установка от обоих коучей.
Если в целом по игре, имхо, Реал играл интересней и разнообразней в атаке: одних перекладин и штанг (вкупе) у "сливочных" было 6 (!) штук, включая бездарно исполненный пеналь Вини.
У Барсы шальной от Дембеля влетел (Куртуа зевнул); второй гол да, шикарный, уходящий удар вышел; ну и третий поймали РМ на контре...