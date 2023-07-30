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«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском матче

сегодня, 09:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» добилась крупной победы над «Реалом» (3:0) в товарищеском матче, который прошел в США.

За каталонский клуб отличились Усман Дембеле (15-я минута), Фермин Лопес Марин (85) и Ферран Торрес (90+1). На 20-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который не смог реализовать Винисиус Жуниор.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:39
Хороший матч, болельщики по любому остались довольны) даже товарищеский матч между этими командами собирает полные стадионы.
Смотрел обзор, у Реала было много попаданий в каркас ворот, Барса была намного точнее в этом плане. С чем и поздравляю каталонцев)
Главное набрать форму перед стартом сезона, результат сейчас не так важен. Надеюсь обойдётся без травм, желаю Барселоне удачи!
Найманчик
Найманчик
сегодня в 13:01
    abuefftagir
    abuefftagir
    сегодня в 12:16
    Мои поздравления лучшему клубу Испании.ЗАГЛАВИЕ..Барселона обыграла Реал. Барселона разгромила реал...вот так будет правильно.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 11:47, ред.
    В принципе с аналитикой согласен, только до конца не понял, за что Анчелотти поплатился ?
    По большому счёту ... и те и другие забили хрен на оборону и играли всю дорогу на встречках, - весьма вероятно, что это была установка от обоих коучей.
    Если в целом по игре, имхо, Реал играл интересней и разнообразней в атаке: одних перекладин и штанг (вкупе) у "сливочных" было 6 (!) штук, включая бездарно исполненный пеналь Вини.
    У Барсы шальной от Дембеля влетел (Куртуа зевнул); второй гол да, шикарный, уходящий удар вышел; ну и третий поймали РМ на контре...
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 10:55, ред.
    Отличный матч получился. Барса заметно проснулась после первой игры с Арсеналом. А вот Анчелотти начал экспериментировать с игровыми схемами за что и поплатился. Играя основную часть времени в непривычной для себя схеме 4-3-1-2, Реал просто не понимал как действовать в атаке. Винисиус и Родриго в не свойственной для себя позиции двух центрфорвардов чувствовали себя не в своей тарелке, и часто терялись в атаке. И только когда вышел Хоселу, и Реал перестроился в привычные для себя 4-3-3, тогда Родриго с Винисиусом начали создавать острые моменты. А вот к Камавинге и Беллингему претензий никаких, парни отлично отрабатывали на каждом участке поля. В принципе действия папы Карло понятны, с новыми игроками и отсутствием ударного центрфорварда, он пробует разные схемы, связки и тактики, и как показала эта игра, подумать много есть о чем в будущем построении команды...
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 10:52
    Что то больно легко расправились с Реалом !
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 10:52
    Сказывается отсутствие Бенза. Вини не потянет лидерство.
    Даже пеналь не забил в подтверждение
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 10:50
    По привычке, так сказать.
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:35
    Хоть и товарищеский, а приятно!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 10:25
    Вялый Реал и фартовая Барса..
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 09:53
    Чемпион подтвердил свой класс и готовность к чемпионату, который стартует через две недели. А у Реала есть время подтянуть слабые места, чтобы с первых туров навязать борьбу Барселоне и доказать, что он не зря является самым титулованным клубом не только в Испании, но и в Европе. Болейте за своих, а не против чужих!
    3ton
    3ton
    сегодня в 09:44, ред.
    Товарняк лучше официального
    Матч понравился , как и 82 тыс. на стадионе
    Статус команд говорит о многом .
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 09:39
    Пока парни Хави намного лучше команды Анчелотти. Так и запишем...
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:24
    Барселона, в рамках подготовки к чемпионату, не плохо подготовилась.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 09:21
    Игра огонь,дажэ не знаю как после них буду смотреть рпл!!!
    Гость
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