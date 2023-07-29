«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом», отыгравшись в добавленное время

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (1:1).
На 43-й минуте игры Матео Кассьерра вывел «сине-бело-голубых» вперёд. На 90+4-й Николай Комличенко с пенальти сравнял счёт.
Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга находится на первой строчке. У обоих коллективов по 4 очка.
Кстати, кто не стал досматривать - Семака удалили через две минуты после окончания матча
Кстати, кто не стал досматривать - Семака удалили через две минуты после окончания матча
p.s.Фернандеса, никак не могу привыкнуть видеть в форме Зенита. Даже не хочу желать ему удачи- он редиска!!!
p.s.Фернандеса, никак не могу привыкнуть видеть в форме Зенита. Даже не хочу желать ему удачи- он редиска!!!