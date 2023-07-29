«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом», отыгравшись в добавленное время

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вчера, 21:59

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (1:1).

На 43-й минуте игры Матео Кассьерра вывел «сине-бело-голубых» вперёд. На 90+4-й Николай Комличенко с пенальти сравнял счёт.

Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга находится на первой строчке. У обоих коллективов по 4 очка.