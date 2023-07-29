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«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом», отыгравшись в добавленное время

вчера, 21:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (1:1).

На 43-й минуте игры Матео Кассьерра вывел «сине-бело-голубых» вперёд. На 90+4-й Николай Комличенко с пенальти сравнял счёт.

Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга находится на первой строчке. У обоих коллективов по 4 очка.

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
s8t6s8bhaybg
s8t6s8bhaybg
сегодня в 01:34
Ростовчане молодцы,руки не опустили до свистка, чем были награждены в оконцовке
Capral
Capral ответ kh9q23c2cqnv (раскрыть)
сегодня в 01:09
Очень жаль, но хоронить команду- преждевременно.
kh9q23c2cqnv
kh9q23c2cqnv ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07
Ну это конечно. Жаль, что Динамо не способно((
Capral
Capral ответ 6natt6cn6qrq (раскрыть)
сегодня в 01:04
Один из московских клубов. Больше некому.
6natt6cn6qrq
6natt6cn6qrq ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
Как думаешь кто тогда будет чемпионом?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:51
Макс, я в России, никогда и не был. Зенит чемпионом не будет. Я тебя понимаю, о чем ты, но, я уверен- чемпионом будет другой клуб.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Зенит не будет чемпионом ?!

Мда..., Виктор..., видать давно ты в России не был.
TheBoLt
TheBoLt ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:18
А если БРИКС примет все 50+ заявок на вступление, то у нас пол мира перестанут быть легионерами. а по численности все 3/4
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:15
Мне неведомо, кто, будет следущим чемпионом, но в одном, я уверен, он- будет настоящим.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:12
Значит следующий чемпион будет хуже нынешнего.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:11
Все утверждают, что Семак тренер никакой, физрук, игроки и без него все решают на своём классе. Так что же вас так волнует решение КДК по дисквалификации такого никудышного тренера? Какая разница?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 23:11
Все верно . Одна красная Семака идет за 5 желтых игрокам. Тренер не должен распускаться. Или лечиться
pomor45
pomor45 ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 23:07
Откуда такой вывод по нарушениям? Фолов поровну - по 11, а жёлтых у Ростова 4, а у Зенита 1. Так что у Ростова именно тут явное преимущество.
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 23:07
Не будет Зенит чемпионом в этом сезоне.
alexamit
alexamit
вчера в 23:05
Карпин!Учи своих оболтусов точно пасы раздавать и вратарю в своей штрафной мяч не возить!Зенит играл хреново,но боюсь даже с такой игрой и с помощью Миллера и Ко,бомжи опять займут верх.
sova147
sova147
вчера в 22:59
Игра была равна и счёт 1:1 тоже
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:59
Поздравляю Ростов с ничьёй!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:56
Между прочим, новички Зенита, особенно серб, проявили себя с самой лучшей стороны. Это даже эксперты отметили. Так что всё путём - обновление протекает успешно.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:55
Посмотрим,какой-такой эта КДК!
161регион
161регион
вчера в 22:55, ред.
Ростов по всем показателем привзашол лазурных... По владению, по ударам.... Зенька только по фолам выграл
161регион
161регион
вчера в 22:54
Ростов красавы!!! Бились до конца и вырвали ничью у газовика..... Жаль не дожали... Понравился иранец новечок... Зачетный парняга
Ironigor
Ironigor ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:53
Благодарю тебя дружище. ✊️🙋🏻‍♂️
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:52
Всё равно оба-Куку...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:51
Подарили Ростову ничью на ровном месте.
морозз
морозз
вчера в 22:51
Странная игра Зенита…забив мяч при хорошей игре в первом тайме, отдать вторую половину матча уйдя в тотальную оборону! Что это было то? Нервяк Семака, красная ему же…это какой то непонятный провал тренера или неготовность команды к жёсткой игре на грани фола?
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:49
А пару слов про Семака? Очень просим. Или по болгарски "Ласково просимо"
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48
Если игроков БРИКС признают не легионерами, то ЦСКА, Зенит, Спартак, Краснодар в плюсе будут
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 22:46
Зря вы так о Касьере он нападающий топ уровня для нашей РПЛ. И у него есть будущее стать топ звездой в лиге. Я сам симпатизирую Сочи и всегда считал его уход самой страшной потерей для клуба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:45, ред.
Равная, напряжённая, игра со взаимными мини шансами. Так как никто не хотел уступать, смотреть было интересно с первой до последней минуты.
Болельщиков других команд с этим ничейным результатом поздравляю. Не потому, что я злыдня по отношению к зенитовцам, а потому, что пока нет явного лидера - фактор, увеличивающий интерес к чемпионату и повышающий шансы других коллективов. Да и преследователи питерской команды поймут, что играть с нею можно и нужно, надо только верить в себя.
Сп62
Сп62
вчера в 22:40
Игра получилась тяжёлая как со стороны Ростова, так и со стороны Зенита. Всё решали два-три момента, которые в конце концов и принесли результат. Острых моментов можно пересчитать по пальцам. В Зените отметил бы надёжную игру в обороне, в Ростове, как всегда, настырность всей команды и тренера.
Гость
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