«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в РПЛ

«Краснодар» выиграл у «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).
На 45+1-й минуте игры первый гол забил Кайо Пантелеао, а Джон Кордоба на 90+4-й забил 2-й мяч.
«Быки» набрали 6 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» находится на 8-й строчке с 3 баллами.
Теперь вернемся к игре - счет не по ней: Краснодар должен был забивать больше, но и Сочи должны были закатить один. Кордоба хорош!
Всех болельщиков быков с победой! Надо двигаться в том же направлении!
Теперь вернемся к игре - счет не по ней: Краснодар должен был забивать больше, но и Сочи должны были закатить один. Кордоба хорош!
Всех болельщиков быков с победой! Надо двигаться в том же направлении!