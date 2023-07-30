«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в РПЛ

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сегодня, 22:00

«Краснодар» выиграл у «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

На 45+1-й минуте игры первый гол забил Кайо Пантелеао, а Джон Кордоба на 90+4-й забил 2-й мяч.

«Быки» набрали 6 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» находится на 8-й строчке с 3 баллами.