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«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в РПЛ

сегодня, 22:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Краснодар» выиграл у «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

На 45+1-й минуте игры первый гол забил Кайо Пантелеао, а Джон Кордоба на 90+4-й забил 2-й мяч.

«Быки» набрали 6 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» находится на 8-й строчке с 3 баллами.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 23:18
Краснодар с победой! Матч в Грозном затмил южное дерби как.
drug01
drug01
сегодня в 23:05
Сегодня Краснодар был сильнее, два гола мало, должно быть больше!
ABir
ABir
сегодня в 22:56
Сочи смотрелся не плохо, но игроки Краснодара были более мастеровит и конкретнее в завершении атак
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:29
Столько моментов упускать нельзя, а так молодцы конечно, с победой быков
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:11, ред.
Постараюсь кратко. Первый тайм, броуновское движение положительно заряженных частиц. Но хотя бы двигались, а не бродили пешком по полю. Первая мысль, либо стандарт, либо чего больше всего не хотелось бы, а именно, удачно упасть в штрафной, попасть в руку. или красную отгрести, там то понятно, злые гении в мантиях виноваты будут, но надо же, "циркуль" хлопнул после стандарта в концовке тайма. Не знаю, что случилось с ФК "Сочи" во втором тайме, не скажу, что "Краснодар" блистал, но закрывать матч нужно было раньше, хотя Кордоба был хорош, он и закрыл. Удовлетворен результатом, игрой в первом тайме расстроен, ребята,болельщики "Краснодара", без обид, как обычно личное мнение, другого не будет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:10
Молодцы ребятушки из Краснодара !
С заслуженной Победой вас Быки !
По большому счёту и если в кратце, то у команды гостей вообще не было не единого шанса на положительный исход в этом противостоянии . Быки убрали пляжную компанию в лёгкую . Да и у Сочи нет того состава и тренерского штаба , да и нет того потенциала чтобы бороться на равных с Быками из Краснодара. Всё сегодня произошло закономерно, да и Быки могли забивать ещё . Сочи обыкновенный середняк для РПЛ да и тренерский штаб на большее и ее расчитывает . Вообщем поздравляю Быков и всех болельщиков команды с заслуженной Победой , а Сочи в борьбе за выживание !)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:09
Сегодня я получил удовольствие от футбола: у меня не было того ощущения, которое я испытывал раньше, когда смотрел РПЛ - сегодня я как-будто смотрел мини-АПЛ… Спасибо командам за матч!
Теперь вернемся к игре - счет не по ней: Краснодар должен был забивать больше, но и Сочи должны были закатить один. Кордоба хорош!
Всех болельщиков быков с победой! Надо двигаться в том же направлении!
Ветер23
Ветер23
сегодня в 22:07
Быков с Победой!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:06
Быки отдали гостям инициативу на первые 10 минут, чтобы те проявили себя. В первом тайме редкие атаки Сочи выглядели ярче, а по владению 61% на 39% за быками и 1:0. Забил человек, который стал для меня удивлением сезона - Кайо. Надежно играет в обороне, перехватывает все, что летит в его сторону, еще и забил. по итогу 90 минут был признан лучшим игроком матча. Но после гола Кордобы в добавленное время, решение о лучшем игроке матча было изменено в пользу Джона. А Сочи, за исключением нескольких атак ничего не показали во втором тайме. Надо отдать должное, Сочи прекрасно играли в центре поля, подбирали мячи, пытались начать позиционную атаку, но либо не повезло, либо первый блин комом. Не видел подобной тактики в исполнении Сочи. Красивое дерби, Вперед быки!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 22:05
Бестолковый матч,ошибка на ошибке с обеих сторон.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:03
Хорошее южное дерби получилось, обе команды играли на победу и Быкам из Краснодараповезло чуть больше но немогу сказать что незаслуженно
С победой болельщиков Краснодара!!!!
Гость
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