«Локомотив» в гостях выиграл у «Факела» во 2-м туре РПЛ

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сегодня, 19:26

«Факел» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ (1:4).

На 13-й минуте москвичей вывел вперёд Артём Дзюба. Хозяева отыгрались усилиями Евгения Маркова на 33-й. На 60-й Наир Тикнизян забил 2-й гол «железнодорожников», а Сергей Пиняев на 67-й увеличил преимущество подопечных Михаила Галактионова. На 89-й дубль оформил Тикнизян.

Воронежская команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, не имея очков на данный момент. Столичный коллектив вышел на первую строчку, набрав 4 балла.