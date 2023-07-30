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«Локомотив» в гостях выиграл у «Факела» во 2-м туре РПЛ

сегодня, 19:26
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Факел» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ (1:4).

На 13-й минуте москвичей вывел вперёд Артём Дзюба. Хозяева отыгрались усилиями Евгения Маркова на 33-й. На 60-й Наир Тикнизян забил 2-й гол «железнодорожников», а Сергей Пиняев на 67-й увеличил преимущество подопечных Михаила Галактионова. На 89-й дубль оформил Тикнизян.

Воронежская команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, не имея очков на данный момент. Столичный коллектив вышел на первую строчку, набрав 4 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:44
Совпадение? Не думаю)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:34, ред.
Во-первых, поздравляю болельщиков Локо! Работа Галактионова видна была еще по прошлому сезону, а в этом будет еще лучше! Возможно зарекаюсь слишком рано, но Локо будет главным претендентом на победу этого сезона в РПЛ....
Теперь по матчу....по счету победа Локо кажется уверенной, но по игре такой разницы небыло......Факел точно не заслуживал разгромного поражения и первый тайм точно был равный, а победу для Локо сделали 2 игрока -это Лантратов и Глушенков.
Факел Евсеева точно попьет крови всем, ну а про Локо я уже сказал...
pomor45
pomor45 ответ CTePx (раскрыть)
сегодня в 20:35
Это не логика - это качество игры. Зависимость прямая - один хороший удар ценнее 4-х посредственных, точные передачи повышают шансы втрое и т.д. Но, случайность и везение, невезение и пр. тоже неотъемлемые компоненты любой игры, даже в такой сугубо математической игре, как шахматы. Они непредсказуемы, но очень часто играют решающую роль. Одни пенальти, что стоят: 99% из них совершенно не вытекают ни из какой логики, не менее половины назначаются за нарушения, совершённые лучшими игроками команд по банальной глупости.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:33
Иржи Ярошик крупно уступает ЦСКА....
Вадим Евсеев крупно уступает Локо....

...просто информация...)))
Паровозов
Паровозов
сегодня в 20:20
4 штуки Воронежцы не заслужили сегодня конечно, Локо показал убийственную реализацию. Лантратов лучший игрок матча .
Байкал-38
Байкал-38 ответ CTePx (раскрыть)
сегодня в 20:11
Согласен с вами!
Ещё заметил, что как будто игрокам Локо запретили сразу бить по воротам, мол надо разыграть до верного и закатить мяч в ворота.
Кстати из-за излишнего передерживания мяча было запорото несколько моментов.
Если бы игроки Локо были при первой же возможности, то ударов по воротам и в створ было бы в два, а то и в три раза больше чем у Факела.

Но надо признать, что Факел красавцы бились, но во второй половине второго тайма откровенно сдулись и счёт мог быть крупнее чем 1:4. Локо просто играл не особо напрягаясь.
particular
particular
сегодня в 20:03
Несмотря на неудачный старт воронежцев, надеюсь на дальнейший набор трудовых очков с победными голами для болельщиков и поклонников...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 20:00
хорошая картинка из Воронежа по трансляции канала матч премьер...как - будто возвращаешся в начало нулевых, поёт вечно молодой Юра Хой, его песню " туман"громче гимна России затягивает весь стадион факела, а перед самым началом матча известную композицию из-за рубежа работники медиа службы клуба из Воронежа переделали слегка на переферийный - быдловатый манер🤣🤣🤣 вобщем атмосфера на стадионе примерно как в любом регионе страны на день города😂...( а теперь все вместе вспомним трансляцию игры из Уфы😬) по матчу: в прошлом сезоне команда во главе со своим хозяином - клоуном из Химок разорвали контракт со своим вратарём и теперь Илья Лантратов стал основным киппером локомотива и сегодня дважды спас команду в моментах когда футболисты факела обязаны были забивать ( смотришь на игру в воротах Максименко и хочется плакать, а дополнительное время к матчу как кошмар впереди😂) по Тикнизяну кусают логти кони и менеджеры сборной России ( кто там кстати отвечать будет почему Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян выбрали играть за Армению, с полузащитником краснодара всё можно было решить ещё пару лет назад...) в отличие от динамо у локо есть Глушенков, который делает разницу выйдя со скамейки запасных. ужасно сыграл Пиняев, но благодаря партнёру по чертаново отметился Сергей голом и окончательно приговорил факел сегодня ( нужно забивать свои моменты с 3х-5ти метров и тогда команда будет набирать очки) болельщиков локомотива с победой, Воронежу не унывать, игра есть у факела и победы прийдут ( молдавский новичок не плох)
Сп62
Сп62
сегодня в 19:59
Если не смотреть игру, а смотреть на счёт, то вырисовывается подавляющее преимущество Локо. Однако в реальности при счёте 1:1 я бы не отдал победу ни Локомотиву, ни Факелу. Второй гол всё решил. Факел побежал отыгрываться, а Локомотив ловил их на контратаках, в чём и преуспел. Победа крупная, но игра пока не чемпионская.
CTePx
CTePx ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 19:52
Как раз таки, логика всегда есть, главное знать куда смотреть, и смотреть надо не только на статистику. Как я и сказал, удары в створ могут быть разными по качеству, от совсем слабых и легких, которые и полевой футболист возьмет, до таких, какие не берутся и лучшими голкиперами мира, и потому обычная статистика, по крайней мере такая, это сухие цифры не отображающие всей картины.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:46
Крупный счёт обычно и бывает, когда у одних залетает всё, а у других ничего. Это игра и искать в ней логику смысла нет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:45
Ого!
Не шуточный счет, но и Воронежцы бились, престижный заколотили! Удачи всем!
CTePx
CTePx ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:44
Не согласен. Если смотреть по статистике, то 6 ударов в створ и кажется "ух ты", а на деле какие там удары были? Хороших не так уж и много было, если присмотреться. Да, могли бы пропустить 2 или 3, да спас Лантратов. Но все эти разговоры от дьявола. Выиграл Локомотив потому что создали великолепные моменты, которые смогли реализовать. Проиграл Факел, потому что хоть и бил много по воротам, но из этих ударов в створ как минимум половина были ради галочки. Можно сделать легкий удар, который любой вратарь РПЛ возьмет с "закрытыми глазами", а можно сделать такие красавцы, которые забил Наир (2) и Пиняш (1). Ну и в заключение замечу, что в истории нет сослагательных наклонений, так же и результат на табло(с).
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:39, ред.
Жаль Факел, но отчаиваться не стоит, после падений всегда будут взлёты!!!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 19:37
У Локо +3 по забитым,лучшая разница,а все равно на 3е. место поставили в таблице! Нельзя Сирожу обижать,он и так от судьи претерпел!
Mozhay
Mozhay
сегодня в 19:35
Заслуженная победа Локомотива, стоит их поздравить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:34
Локо КРУПНО выиграл.....
Жаль Факел, не его день выдался.
Удачи ему в следующих турах.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:34
Лантратов лучший игрок матча. У Локо 4 удара в створ и 4 гола. Два этих факта прекрасно характеризуют игру. Никакое, абсолютно никакущее, просто нулевое создание моментов у Локо и в равной степени абсолютно нулевая реализация моментов у Факела. Факел абсолютно не заслужил поражения, как и Локо не заслужил победу. Вот просто не летело у Факела, ну вообще. К перерыву Факел уже мог вести 3:1 и только на Лантратове держался Локо. Оборона Локо сравнима с Динамо, ее 404 - не найдено, как и умеющих забивать у Факела не найдено.

Обидно за Воронеж и рад за Лантратова, который заслужил не только звание лучшего игрока матча, но и обошел при этом Тикнизяна, оформившего дубль
CTePx
CTePx
сегодня в 19:32
Молодцы! В 1 тайме была конечно невыразительная игра, но в итоге разгром. Молодец большой - Наир, молодцы два Артема, Пиняш, Максим очень хорошо вышел на замену, просто изменил игру команды! Отдельно Респект Илье Лантратову!! Тащил как боженька!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:31
Уверенная победа в гостях вывела Локо на 1место, поздравления болельщикам!
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