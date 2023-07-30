Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В первом тайме матча «Ахмат» — ЦСКА назначили четыре пенальти

сегодня, 21:21
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В первом тайме матча между «Ахматом» и ЦСКА было назначено четыре пенальти.

Первый одиннадцатиметровый реализовал Фёдор Чалов на 13-й минуте встречи. На 27-й точным ударом ответил Мохамед Конате. На 45+1-й Чалов оформил дубль «с точки». На 45+7-й Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова, но главный арбитр поединка Владислав Безбородов воспользовался видеопросмотром, после чего удалил защитника москвичей Милана Гайича за лишение возможности забить, а также назначил повторный пенальти, который в этот раз реализовал Конате.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Безумное шоу Безбородова в Грозном. Судья назначил пять пенальти в игре ЦСКА
Сегодня, 23:28Вадим Багров в блоге Дно пробито
Департамент судейства РФС и ЭСК изучат моменты из матча «Ахмат» — ЦСКА
Сегодня, 22:15
ЦСКА подаст протест на судейство в матче с «Ахматом»
Сегодня, 21:42
ОфициальноЧебан рассудит «Амкал» и «Знамя» в Кубке России
Сегодня, 17:47
Опубликован список арбитров на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги
28 июля
ОфициальноСухой рассудит «Краснодар» и «Спартак». Назначения арбитров на Кубок России
24 июля
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 23:13
Из 4-ех пенальти фола на Олейникове не было....и перебитие пенальти когда Акинфеев отбил 11 метровый от Алейникова то же не должны были перебивать. Безбородов грубо ошибся в двух этих случаях.....уже разобрали эти эпизоды....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:13
Это был не футбол,а какая то хреновина!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:12, ред.
Теперь это рекорд в РПЛ на десятелетия останеться и имя Безбородова войдет в историю Российского футбола...)...Шоу...судейское шоу...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:53
Матч пенальти
pomor45
pomor45
сегодня в 21:48
Надо бы Безбородову бородой обзавестись, остепениться.
5xe8tdc2dgjb
5xe8tdc2dgjb
сегодня в 21:48
Цирк ;)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:33
В Грозном балет только в театре, на поле отсутствует!)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:33
Даже,в матче с Ростовом намного меньше было пеналей!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:31
Вот это "жара" и у команд по красной , и играть ещё пол часа!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:24
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     