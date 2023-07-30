В первом тайме матча «Ахмат» — ЦСКА назначили четыре пенальти

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сегодня, 21:21

В первом тайме матча между «Ахматом» и ЦСКА было назначено четыре пенальти.

Первый одиннадцатиметровый реализовал Фёдор Чалов на 13-й минуте встречи. На 27-й точным ударом ответил Мохамед Конате. На 45+1-й Чалов оформил дубль «с точки». На 45+7-й Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова, но главный арбитр поединка воспользовался видеопросмотром, после чего удалил защитника москвичей Милана Гайича за лишение возможности забить, а также назначил повторный пенальти, который в этот раз реализовал Конате.