Победа «Спартака», высокая активность «Оренбурга». Итоги КП за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.
Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Спартака» Варвар7, второе место заняла ДАША Д, а третье — Ironigor.
Также в топе — 5 фанатов «Оренбурга».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Варвар7
|18655
|2.
|ДАША Д
|13729
|3.
|Ironigor
|12415
|4.
|Свeтозар
|11490
|5.
|Quilby
|8726
|6.
|Glosser
|4853
|7.
|Capone34
|3636
|8.
|Mozhay
|3295
|9.
|shlomo
|3169
|10.
|Байкал-38
|2608
|11.
|Сварожич
|1618
|12.
|hаrut
|1582
|13.
|Misten
|1330
|14.
|shlomo2
|803
|15.
|ИГРОЧИШКА
|738
|16*.
|Catenaccio_86
|0
|17*.
|агент_Смит
|0
|18*.
|Звезда по имени Солнце
|0
|19*.
|Scorp689
|0
|20*.
|truffagldino
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. 10 лидеров из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает Мaлик.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|64
|2.
|leonidspb1958a
|27
|3.
|Мaлик
|24
|4.
|volga.kot
|20
|5.
|Свeтозар
|15
|6.
|Sosna69
|14
|7.
|ИГРОЧИШКА
|14
|8.
|ПЕТЛЯ
|13
|9.
|sibirz
|10
|10.
|izrafel
|10