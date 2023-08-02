Победа «Спартака», высокая активность «Оренбурга». Итоги КП за июль

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сегодня, 09:48

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Спартака» Варвар7, второе место заняла ДАША Д, а третье — Ironigor.

Также в топе — 5 фанатов «Оренбурга».

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. 10 лидеров из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает Мaлик.