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Победа «Спартака», высокая активность «Оренбурга». Итоги КП за июль

сегодня, 09:48

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Спартака» Варвар7, второе место заняла ДАША Д, а третье — Ironigor.

Также в топе — 5 фанатов «Оренбурга».

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Спартак Варвар7 18655
2. Логотип Краснодар ДАША Д 13729
3. Логотип ЦСКА Ironigor 12415
4. Логотип Оренбург Свeтозар 11490
5. Quilby 8726
6. Glosser 4853
7. Логотип Манчестер Юнайтед Capone34 3636
8. Mozhay 3295
9. Логотип Оренбург shlomo 3169
10. Логотип Локомотив Байкал-38 2608
11. Логотип Оренбург Сварожич 1618
12. Логотип Оренбург hаrut 1582
13. Misten 1330
14. Логотип Оренбург shlomo2 803
15. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 738
16*. Catenaccio_86 0
17*. Логотип Аякс агент_Смит 0
18*. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 0
19*. Логотип Волга Scorp689 0
20*. Логотип Аталанта truffagldino 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38. как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. 10 лидеров из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером по-прежнему является Гус Пойет. Второе место занимает leonidspb1958a. Тройку замыкает Мaлик.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Уругвай Гус Пойет 64
2. leonidspb1958a 27
3. Мaлик 24
4. Логотип Италия volga.kot 20
5. Логотип Оренбург Свeтозар 15
6. Sosna69 14
7. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 14
8. Логотип Пари Сен-Жермен ПЕТЛЯ 13
9. sibirz 10
10. Логотип Оренбург izrafel 10
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Источник: soccer.ru
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sova147
sova147
сегодня в 10:13
Поздравляю Спартачей с большой победной игрой!
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