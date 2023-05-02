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Трио из «Барселоны» и легионер из РПЛ. Итоги Fantasy за апрель

сегодня, 10:33

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занял ФК Уэска, а третье — Сборная Украины.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 566
2 ФК Уэска 530
3 Сборная Украины 524
4 B — 12 517
5 ФК Черная Звезда 513
6 ФК Иолотанец 493
7 zenit680 Март 2023 489
8 Зенит Москва 475
9 Чемпион 475
10 11 Легион 469
11 Babcha 466
12 Команда GeorgVIII 455
13 Пуффендуйцы 455
14 внучата- 451
15 Оборванцы из Мадрида 435
16 Uladim 429
17 Иолотанец 427
18 ЯКОРЬ 425
19 FK KuZbass 419
20 Варяг 416
21 Maryia 416
22 FC KAUNAS 411
23 11 регион 409
24 Rosol 408
25 Нищеброды из Мадрида 396
26 KWW 380
27 Jnusia 379
28 beefs_ap 375
29 МЕРВ 367
30 Space Rangers 367

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную апреля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В прошлом месяце в числе лучших оказались сразу три футболиста «Барселоны» и два игрока из «Астон Виллы». Среди представителей РПЛ в символическую сборную попал нападающий «Зенита» Малком.

Трио из «Барселоны» и легионер из РПЛ. Итоги Fantasy за апрель

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:10
Хоть где то победа
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:38
Поздравление победителям конкурса .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:36
Поздравляю победителей и всех кто принимал участие в конкурсе!
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