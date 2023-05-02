Трио из «Барселоны» и легионер из РПЛ. Итоги Fantasy за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.
Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место занял ФК Уэска, а третье — Сборная Украины.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|566
|2
|ФК Уэска
|530
|3
|Сборная Украины
|524
|4
|B — 12
|517
|5
|ФК Черная Звезда
|513
|6
|ФК Иолотанец
|493
|7
|zenit680 Март 2023
|489
|8
|Зенит Москва
|475
|9
|Чемпион
|475
|10
|11 Легион
|469
|11
|Babcha
|466
|12
|Команда GeorgVIII
|455
|13
|Пуффендуйцы
|455
|14
|внучата-
|451
|15
|Оборванцы из Мадрида
|435
|16
|Uladim
|429
|17
|Иолотанец
|427
|18
|ЯКОРЬ
|425
|19
|FK KuZbass
|419
|20
|Варяг
|416
|21
|Maryia
|416
|22
|FC KAUNAS
|411
|23
|11 регион
|409
|24
|Rosol
|408
|25
|Нищеброды из Мадрида
|396
|26
|KWW
|380
|27
|Jnusia
|379
|28
|beefs_ap
|375
|29
|МЕРВ
|367
|30
|Space Rangers
|367
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную апреля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В прошлом месяце в числе лучших оказались сразу три футболиста «Барселоны» и два игрока из «Астон Виллы». Среди представителей РПЛ в символическую сборную попал нападающий «Зенита» Малком.