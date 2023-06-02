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Сборная Уругвая впереди. Итоги конкурса прогнозов за май

вчера, 13:00

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

Победителем по итогам прошедшего месяца стал болельщик сборной Уругвая Гус Пойет, второе место занял Ironigor, а третье — agentSmith.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Россия Гус Пойет 9136
2. Логотип ЦСКА Ironigor 7680
3. Логотип Новосибирск agentSmith. 6370
4. shlomo2 5243
5. Логотип Шахтёр Rupertt 5160
6. ОПС 2976
7. Логотип Оренбург shlomo 2703
8. Логотип Бавария volga.kot 1263
9. Логотип Барселона Georgy Cherdantsev 814
10*. Логотип Химнасия a-league 0
11*. Логотип Пари Сен-Жермен ПЕТЛЯ 0
12*. Anisovich 0
13*. Gorkiy 0
14*. Mozhay 0
15*. Gahi 0
16*. Elliada 0
17*. Juventus CR7 0
18*. Логотип Реал 95-shishani-95 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь чемпионство с душком как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером продолжает оставаться Гус Пойет. На втором месте находится volga.kot, замыкает тройку ПЕТЛЯ.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Россия Гус Пойет 92
2. Логотип Бавария volga.kot 36
3. Логотип Пари Сен-Жермен ПЕТЛЯ 35
4. Мaлик 28
5. Логотип Химнасия a-league 25
6. Логотип Реал Hamman 24
7. Логотип ЦСКА Vjazmitsch 16
8. Логотип Ливерпуль Andryha84 15
9. Sosna69 15
10. Остапчук 67 14
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ryqtzyy98r34
ryqtzyy98r34 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:45
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:23
Поздравляю победителя и всех призеров! Всем удачи в новом месяце
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:02
Щас остановим и Уругвай!) Успех кратковременный!)
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