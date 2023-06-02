Сборная Уругвая впереди. Итоги конкурса прогнозов за май

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.
Победителем по итогам прошедшего месяца стал болельщик сборной Уругвая Гус Пойет, второе место занял Ironigor, а третье — agentSmith.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Гус Пойет
|9136
|2.
|Ironigor
|7680
|3.
|agentSmith.
|6370
|4.
|shlomo2
|5243
|5.
|Rupertt
|5160
|6.
|ОПС
|2976
|7.
|shlomo
|2703
|8.
|volga.kot
|1263
|9.
|Georgy Cherdantsev
|814
|10*.
|a-league
|0
|11*.
|ПЕТЛЯ
|0
|12*.
|Anisovich
|0
|13*.
|Gorkiy
|0
|14*.
|Mozhay
|0
|15*.
|Gahi
|0
|16*.
|Elliada
|0
|17*.
|Juventus CR7
|0
|18*.
|95-shishani-95
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь чемпионство с душком как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером продолжает оставаться Гус Пойет. На втором месте находится volga.kot, замыкает тройку ПЕТЛЯ.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|92
|2.
|volga.kot
|36
|3.
|ПЕТЛЯ
|35
|4.
|Мaлик
|28
|5.
|a-league
|25
|6.
|Hamman
|24
|7.
|Vjazmitsch
|16
|8.
|Andryha84
|15
|9.
|Sosna69
|15
|10.
|Остапчук 67
|14