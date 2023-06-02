Сборная Уругвая впереди. Итоги конкурса прогнозов за май

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вчера, 13:00

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за май.

Победителем по итогам прошедшего месяца стал болельщик сборной Уругвая Гус Пойет, второе место занял Ironigor, а третье — agentSmith.

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь чемпионство с душком как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером продолжает оставаться Гус Пойет. На втором месте находится volga.kot, замыкает тройку ПЕТЛЯ.