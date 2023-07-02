«Спартак» лидирует. Итоги конкурса прогнозов за июнь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.
Победителем по итогам прошедшего месяца стал болельщик «Спартака» sova147, второе место занял Obdulio Varela, а третье — Гус Пойет.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|sova147
|5579
|2.
|Obdulio Varela
|5307
|3.
|Гус Пойет
|4892
|4.
|Варвар7
|4592
|5.
|Prichal
|4290
|6.
|volga.kot
|3344
|7.
|A.S.A
|2992
|8.
|Rupertt
|2480
|9.
|rubin kazzzan
|1705
|10.
|Шуnя771
|758
|11.
|ИГРОЧИШКА
|594
|12.
|VeniaminS
|330
|13*.
|Октябрь 1917
|0
|14*.
|Ironigor
|0
|15*.
|Бубнин
|0
|16*.
|ЮЗИК
|0
|17*.
|Дмитрий Климович 3
|0
|18*.
|Glosser
|0
|19*.
|Jocket
|0
|20*.
|Juventus CR7
|0
|21*.
|TheBoLt
|0
|22*.
|Mozhay
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Cat01 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидерство сохраняет Гус Пойет. Второе место занимает volga.kot. Тройку замыкает Мaлик.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Гус Пойет
|75
|2.
|volga.kot
|35
|3.
|Мaлик
|27
|4.
|ПЕТЛЯ
|15
|5.
|leonidspb1958a
|12
|6.
|izrafel
|12
|7.
|Vjazmitsch
|11
|8.
|sibirz
|11
|9.
|ИГРОЧИШКА
|11
|10.
|Накир
|11