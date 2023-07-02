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«Спартак» лидирует. Итоги конкурса прогнозов за июнь

вчера, 11:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Победителем по итогам прошедшего месяца стал болельщик «Спартака» sova147, второе место занял Obdulio Varela, а третье — Гус Пойет.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. sova147 5579
2. Логотип Россия Obdulio Varela 5307
3. Логотип Уругвай Гус Пойет 4892
4. Логотип Спартак Варвар7 4592
5. Логотип Ливерпуль Prichal 4290
6. Логотип Италия volga.kot 3344
7. Логотип Арсенал A.S.A 2992
8. Логотип Шахтёр Rupertt 2480
9. Логотип Реал rubin kazzzan 1705
10. Шуnя771 758
11. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 594
12. Логотип ЦСКА VeniaminS 330
13*. Октябрь 1917 0
14*. Логотип ЦСКА Ironigor 0
15*. Логотип Зенит Бубнин 0
16*. Логотип Арсенал ЮЗИК 0
17*. Логотип ЦСКА Дмитрий Климович 3 0
18*. Glosser 0
19*. Jocket 0
20*. Juventus CR7 0
21*. Логотип Ростов TheBoLt 0
22*. Mozhay 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь Cat01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидерство сохраняет Гус Пойет. Второе место занимает volga.kot. Тройку замыкает Мaлик.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Уругвай Гус Пойет 75
2. Логотип Италия volga.kot 35
3. Мaлик 27
4. Логотип Пари Сен-Жермен ПЕТЛЯ 15
5. leonidspb1958a 12
6. Логотип Оренбург izrafel 12
7. Логотип ЦСКА Vjazmitsch 11
8. sibirz 11
9. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 11
10. Накир 11
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:07
Впереди Факела?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:56
О-о-о,я понЯл! И то хлеб...Хотя тогда-"болельщики "Спартака" в нашей соккеровской забаве в гадалки".
drug01
drug01
вчера в 12:13
Спартак всегда будет впереди......
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:10
Добрый день. В конкурсе прогнозов на Soccer.ru.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:05
Удивился первому предложению заголовка,посмотрел:Где это "Спартак" лидирует?.Опять околофутбол...
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 11:46
Поздравляю победителей! .... удачи в дальнейшем!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:44
Хотя бы в игре "Угадайка" Спартак лидирует.
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