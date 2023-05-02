«Локомотив» всех обогнал. Итоги конкурса прогнозов за апрель

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сегодня, 11:00

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Победителем по итогам минувшего месяца стал поклонник «Локомотива» Звезда по имени Солнце, второе место занял болельщик сборной Уругвая Гус Пойет, а третье — sova147.

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.