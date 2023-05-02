«Локомотив» всех обогнал. Итоги конкурса прогнозов за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.
Победителем по итогам минувшего месяца стал поклонник «Локомотива» Звезда по имени Солнце, второе место занял болельщик сборной Уругвая Гус Пойет, а третье — sova147.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Звезда по имени Солнце
|29049
|2.
|Гус Пойет
|21248
|3.
|sova147
|6267
|4.
|shlomo2
|2132
|5.
|Cat01
|2040
|6.
|UKRA1NE
|910
|7.
|Варвар7
|108
|8*.
|nubom
|0
|9*.
|Giovanny
|0
|10*.
|
|Rupertt
|0
|11*.
|Palgrist
|0
|12*.
|ЮЗИК
|0
|13*.
|Ironigor
|0
|14*.
|Шуnя771
|0
|15*.
|Listoff
|0
|16*.
|
|Дмитрий Климович 3
|0
|17*.
|Serv46
|0
|18*.
|
|agent_Smith.
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Делаем выводы.....)
Делаем выводы.....)
Поздравляю победителя и всех призеров! Играйте в удовольствие!
Поздравляю победителя и всех призеров! Играйте в удовольствие!