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«Локомотив» всех обогнал. Итоги конкурса прогнозов за апрель

сегодня, 11:00

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Победителем по итогам минувшего месяца стал поклонник «Локомотива» Звезда по имени Солнце, второе место занял болельщик сборной Уругвая Гус Пойет, а третье — sova147.

Итоги КП
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Локомотив Звезда по имени Солнце 29049
2. Логотип Уругвай Гус Пойет 21248
3. sova147 6267
4. shlomo2 2132
5. Cat01 2040
6. Логотип Украина UKRA1NE 910
7. Логотип Спартак Варвар7 108
8*. Логотип Зенит nubom 0
9*. Giovanny 0
10*. Логотип Шахтёр
 Rupertt 0
11*. Palgrist 0
12*. Логотип Арсенал ЮЗИК 0
13*. Логотип ЦСКА Ironigor 0
14*. Шуnя771 0
15*. Listoff 0
16*. Логотип ЦСКА
 Дмитрий Климович 3 0
17*. Serv46 0
18*. Логотип Аякс
 agent_Smith. 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:07
Видать сегодня 2 Мая !)🍻☝️😉
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:03
Почему участник под № 14 не трезв?!)))
Ironigor
Ironigor ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:59
Благодарю дружище. ✊️🙋‍♂️
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:28
это было-рекламной паузой))))..всегда импонирует твое чувство юмора!
Ironigor
Ironigor ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:54
Все бегут 🏃‍♂️💨💨💨 🏃‍♀️ 💨💨💨👌☝️😉🤣🤣🤣
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:27
а ДИНАМО бежит?)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:55
Всех Поздравляю!

Делаем выводы.....)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:10
ФК Локомотив набрал хороший ход, это передалось и его болельщикам!
Поздравляю победителя и всех призеров! Играйте в удовольствие!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:27
Поздравления с заслуженной победой!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:22
«Локомотив» пришёл первым !)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:19
Присоединяюся к поздравлениям!!!
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