Два игрока из «Торино» и футболист «Ахмата». Итоги Fantasy за май

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вчера, 12:28

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал 11 Легион. Второе место занял ФК Галатасарай. Тройку замкнул ФК Уэска.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную мая, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.