Два игрока из «Торино» и футболист «Ахмата». Итоги Fantasy за май

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.
Победителем стал 11 Легион. Второе место занял ФК Галатасарай. Тройку замкнул ФК Уэска.
|Команда
|Очки
|1
|11 Легион
|517
|2
|ФК Галатасарай
|515
|3
|ФК Уэска
|514
|4
|В — 12
|455
|5
|Babcha
|439
|6
|внучата-
|438
|7
|Зенит Москва
|436
|8
|Сборная Украины
|431
|9
|Иолотанец
|430
|10
|Maryia
|425
|11
|Rosol
|425
|12
|Jnusia
|423
|13
|Оборванцы из Мадрида
|409
|14
|Uladim
|408
|15
|11 регион
|406
|16
|Чемпион
|406
|17
|Команда GeorgVIII
|402
|18
|ФУНТИК
|402
|19
|Команда Rupertt
|400
|20
|ФРОСЯ
|400
|21
|ФК Иолотанец
|396
|22
|ФК Черная Звезда
|392
|23
|KWW
|390
|24
|FC KAUNAS
|384
|25
|Нищеброды из Мадрида
|359
|26
|beefs-my
|358
|27
|Cucaraha
|353
|28
|ФЛИНТ1
|342
|29
|Пуффендуйцы
|340
|30
|Варяг
|331
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную мая, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В прошлом месяце в число лучших вошли два игрока «Торино». Из представителей РПЛ в символическую сборную попал Дарко Тодорович из «Ахмата».