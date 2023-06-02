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Два игрока из «Торино» и футболист «Ахмата». Итоги Fantasy за май

вчера, 12:28

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал 11 Легион. Второе место занял ФК Галатасарай. Тройку замкнул ФК Уэска.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 11 Легион 517
2 ФК Галатасарай 515
3 ФК Уэска 514
4 В — 12 455
5 Babcha 439
6 внучата- 438
7 Зенит Москва 436
8 Сборная Украины 431
9 Иолотанец 430
10 Maryia 425
11 Rosol 425
12 Jnusia 423
13 Оборванцы из Мадрида 409
14 Uladim 408
15 11 регион 406
16 Чемпион 406
17 Команда GeorgVIII 402
18 ФУНТИК 402
19 Команда Rupertt 400
20 ФРОСЯ 400
21 ФК Иолотанец 396
22 ФК Черная Звезда 392
23 KWW 390
24 FC KAUNAS 384
25 Нищеброды из Мадрида 359
26 beefs-my 358
27 Cucaraha 353
28 ФЛИНТ1 342
29 Пуффендуйцы 340
30 Варяг 331

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную мая, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В прошлом месяце в число лучших вошли два игрока «Торино». Из представителей РПЛ в символическую сборную попал Дарко Тодорович из «Ахмата».

Два игрока из «Торино» и футболист «Ахмата». Итоги Fantasy за май

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Валерий Фролов
Валерий Фролов
вчера в 19:37
A битва была не шуточная!Тем приятнее победа!
LOpp
LOpp
вчера в 14:54
7 место, тоже не плохо.
drug01
drug01
вчера в 12:32
Особо поздравляю игрока из Ахмата
Гость
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