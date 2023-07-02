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6 игроков РПЛ — в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

вчера, 12:08

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место заняла Сборная Украины. Тройку замыкает внучата-.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 322
2 Сборная Украины 280
3 внучата- 279
4 ФК Уэска 274
5 Шаровики 267
6 Rosol 266
7 Чемпион 266
8 Maryia 263
9 Babcha 260
10 Uladim 253
11 KWW 251
12 Зенит Москва 251
13 АЛЬБАТРОС 241
14 11 Легион 238
15 beefs-in 227
16 Варяг 227
17 ЭДЕЛЬВЕЙС 225
18 11 регион 223
19 FC KAUNAS 222
20 Jnusia 221
21 Оборванцы из Мадрида 204
22 Газонокосильщики 203
23 Владимир Голубятников Февраль 2023 198
24 aiz27 195
25 Нищеброды из Мадрида 180
26 В — 12 171
27 Space Rangers 164
28 Пуффендуйцы 163
29 Street Judges 161
30 Cucaraha 160

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную июня, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались 6 представителей РПЛ. Также в команду попали игроки «Вероны», «Ланса», «Аталанты» и «Ювентуса».

6 игроков РПЛ — в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 12:34
Поздравляю победителей и призеров, молодцы так держать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:17
Поздравления лучшим за июнь !
sova147
sova147
вчера в 12:11
Поздравляем победителей и призёров
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