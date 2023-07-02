6 игроков РПЛ — в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.
Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место заняла Сборная Украины. Тройку замыкает внучата-.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|322
|2
|Сборная Украины
|280
|3
|внучата-
|279
|4
|ФК Уэска
|274
|5
|Шаровики
|267
|6
|Rosol
|266
|7
|Чемпион
|266
|8
|Maryia
|263
|9
|Babcha
|260
|10
|Uladim
|253
|11
|KWW
|251
|12
|Зенит Москва
|251
|13
|АЛЬБАТРОС
|241
|14
|11 Легион
|238
|15
|beefs-in
|227
|16
|Варяг
|227
|17
|ЭДЕЛЬВЕЙС
|225
|18
|11 регион
|223
|19
|FC KAUNAS
|222
|20
|Jnusia
|221
|21
|Оборванцы из Мадрида
|204
|22
|Газонокосильщики
|203
|23
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|198
|24
|aiz27
|195
|25
|Нищеброды из Мадрида
|180
|26
|В — 12
|171
|27
|Space Rangers
|164
|28
|Пуффендуйцы
|163
|29
|Street Judges
|161
|30
|Cucaraha
|160
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную июня, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце в числе лучших оказались 6 представителей РПЛ. Также в команду попали игроки «Вероны», «Ланса», «Аталанты» и «Ювентуса».