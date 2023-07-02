6 игроков РПЛ — в числе лучших. Итоги Fantasy за июнь

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вчера, 12:08

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошлый месяц.

Победителем стал ФК Галатасарай. Второе место заняла Сборная Украины. Тройку замыкает внучата-.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную июня, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.