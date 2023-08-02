Даниэль Алвес не будет подавать апелляцию

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сегодня, 16:26

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов не будет подавать апелляцию, несмотря на то, что он не согласен с обвинением в изнасиловании.

40-летний футболист в эту среду предстал перед магистратом 15-го Инструктивного суда Барселоны, который уже завершил расследование его дела об изнасиловании молодой женщины в ночном клубе Sutton. Судья ознакомила его с обвинительным заключением, спросила Алвеса, хочет ли он, чтобы она ему его зачитала, но он заверил её, что ему известно его содержание. Бразилец не стал излагать какую-либо новую версию событий. Адвокат обвиняемого Кристобаль Мартелл заявил, что не собирается обжаловать обвинение, поскольку Алвес хочет ускорить процесс и как можно скорее попасть в суд.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями и длился менее 15 минут. В сентябре Апелляционный суд Барселоны назначит слушание для рассмотрения дела Алвеса в предстоящие месяцы. В ближайшие недели обвинение и частный обвинитель представят свои заключения с просьбами о вынесении приговора. То же самое сделает и защита, доказывая невиновность футболиста.

Алвес находится в предварительном заключении с 20 января, и с тех пор его защита неоднократно ходатайствовала о его освобождении, что было отклонено как следственным судьёй, так и Высшим судом Барселоны. Мировой судья предъявил ему обвинение в прошлый понедельник, придя к выводу о наличии достаточных доказательств для передачи его в суд по обвинению в сексуальном нападении на 23-летнюю девушку в ночном клубе Sutton в Барселоне 30 декабря. Судья также назначила залог в размере 150 тысяч евро для выплаты возможной компенсации жертве, предупредив, что если он не выплатит его в течение 24 часов, она приступит к аресту его имущества на необходимую сумму.

В последний раз, когда суд Барселоны отказался выпустить Алвеса под залог в июне этого года, судьи пришли к выводу, что ни один из манёвров, на которых настаивал бывший игрок «Барселоны» (новое заявление, анализ камер наблюдения, регистрация его детей), не является достаточным для его освобождения. Более того, согласно постановлению, по которому он находился в тюрьме, собранные доказательства, особенно отпечатки пальцев, найденные в туалетах VIP-зоны, не только не искажают, но и подтверждают рассказ жертвы.