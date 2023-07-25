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ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе может подать в суд на ПСЖ 1 сентября

сегодня, 12:23

Нападающий Килиан Мбаппе может разобраться с ПСЖ в судебном порядке.

Если парижский клуб примет решение исключить футболиста из состава, Мбаппе будет иметь возможность подать в суд на парижан.

После этого ПСЖ может быть подвергнут нескольким санкциям, таким как нарушение контракта по вине работодателя.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:24
Ну а теперь Боевой раскрас, Донателло Мбаппе выходит на тропу в*йны !)
Incredulous
Incredulous ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:23, ред.
Кроме зарплаты, у клуба перед игроком есть обязательства по контракту о количестве игрового времени на поле, которое клуб обязуется предоставить футболисту на протяжении всего сезона, и у ключевых футболистов это время обычно немалое, около 70% и выше от общего времени всех игр сезона. Так что посадив француза на лавку без уважительной причины, ПСЖ нарушат условие контракта, и Мбаппе ничего не помешает подать в суд на клуб, за не соблюдение условий контракта. Я не защищаю Мбаппе, и согласен, что паренёк поймал звезду и слишком зажрался, но по сравнению с руководством ПСЖ он ведёт себя намного умнее и грамотнее чем капризный и обидженый шейх.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:55
Вот и до пауков в банке дошло. От жира бесятся уки!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:52
Думаю Мбаппе блефует. Если зарплату ему будут платить сполна, то не придраться.
52wkqxtvpeaw
52wkqxtvpeaw
сегодня в 12:46, ред.
До этого старались удержать его с помощью президента, а теперь получают сполна
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:44
Вообще не жалко ни клуб ни алчного мальчика! Так им обоим и надо. Сам Мбаппе виноват в том, что 2 года назад выбрал деньги а не Реал, а клуб виноват в том, что сами избаловали мальчика. Теперь с удовольствием понаблюдаю как они будут мстить друг другу. Если Мбаппе посадят на лавочку, то так ему и надо, а когда клуб останется без выручки от продажи Мбаппе они тоже заслужили это.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Гнать поганой метлой денежного магната , но лучше усадить на лавку
протон
протон
сегодня в 12:38
О чем я говорил? вот Вам и ответ. любовь к ПСЖ и к Макрону. Деньги кончают человека как духовное образование.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:28, ред.
Вот так вот 😁 приютили змею…
Но, справедливости ради, Мбаппе мог бы поступить хуже, пообещав типа, что останется в команде, и уйти летом следующим бесплатно, но он за год до окончания контракта предупредил ПСЖ, что это его последний год будет в команде, дав возможность продать уже сейчас и получить хоть какие то деньги
Гость
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