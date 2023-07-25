Мбаппе может подать в суд на ПСЖ 1 сентября

Нападающий Килиан Мбаппе может разобраться с ПСЖ в судебном порядке.
Если парижский клуб примет решение исключить футболиста из состава, Мбаппе будет иметь возможность подать в суд на парижан.
После этого ПСЖ может быть подвергнут нескольким санкциям, таким как нарушение контракта по вине работодателя.
Но, справедливости ради, Мбаппе мог бы поступить хуже, пообещав типа, что останется в команде, и уйти летом следующим бесплатно, но он за год до окончания контракта предупредил ПСЖ, что это его последний год будет в команде, дав возможность продать уже сейчас и получить хоть какие то деньги
Но, справедливости ради, Мбаппе мог бы поступить хуже, пообещав типа, что останется в команде, и уйти летом следующим бесплатно, но он за год до окончания контракта предупредил ПСЖ, что это его последний год будет в команде, дав возможность продать уже сейчас и получить хоть какие то деньги