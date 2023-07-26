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11 августа пройдёт заседание по делу о наркотиках, в нём фигурирует Промес

сегодня, 13:38

В пресс-службе суда Амстердама назвали дату рассмотрения дела о контрабанде наркотиков, фигурантом по которому проходит форвард «Спартака» Квинси Промес.

Дело будет рассмотрено в пятницу, 11 августа.

19 июня суд Амстердама приговорил футболиста к 1,5 годам тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата, игрок подал апелляцию на это решение.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:03
К тому времени, когда неспешное голландское правосудие вынесет приговор, его контракт закончится, а там возможны варианты. Например Китай
Capral
Capral
сегодня в 13:55
Чем больше будет подобных судебных дел- тем дольше Промес будет на свободе. Говоря откровенно- мне он не мешает. Его игрой наслаждаюсь и восторгаюсь!!! Побольше бы таких незаурядных футболистов, они- украшение футбола, российского- в частности!!! Уж если роДное ДИНАМО не имеет такого яркого форварда, то хотябы- полюбоваться за его игрой в Спартаке!!!

Если докажут вину, тогда, да- надо отвечать по закону. Но пока- только футбол!!!
Гость
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