11 августа пройдёт заседание по делу о наркотиках, в нём фигурирует Промес

В пресс-службе суда Амстердама назвали дату рассмотрения дела о контрабанде наркотиков, фигурантом по которому проходит форвард «Спартака» Квинси Промес.
Дело будет рассмотрено в пятницу, 11 августа.
19 июня суд Амстердама приговорил футболиста к 1,5 годам тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата, игрок подал апелляцию на это решение.
Если докажут вину, тогда, да- надо отвечать по закону. Но пока- только футбол!!!
Если докажут вину, тогда, да- надо отвечать по закону. Но пока- только футбол!!!