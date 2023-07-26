11 августа пройдёт заседание по делу о наркотиках, в нём фигурирует Промес

1690367920

сегодня, 13:38

В пресс-службе суда Амстердама назвали дату рассмотрения дела о контрабанде наркотиков, фигурантом по которому проходит форвард «Спартака» .

Дело будет рассмотрено в пятницу, 11 августа.

19 июня суд Амстердама приговорил футболиста к 1,5 годам тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата, игрок подал апелляцию на это решение.