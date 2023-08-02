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«Бенфика» хочет подписать вратаря сборной Украины

сегодня, 23:04

Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Португалии.

По данным источника, в подписании голкипера заинтересована «Бенфика». Также «Интер» всё ещё рассматривает вариант с трансфером украинца.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:42
Трубин уже побывал в Интере? Ну вот, также и в Бенфике его ждут.
Надо видеть его игру в ЧУ, чтобы понять, что, никто его в Европе не ждет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:27
В хорошие клубы может попасть,думаю ему за счастье там поиграть!
Гость
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