«Бенфика» хочет подписать вратаря сборной Украины

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сегодня, 23:04

Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины может продолжить карьеру в Португалии.

По данным источника, в подписании голкипера заинтересована «Бенфика». Также «Интер» всё ещё рассматривает вариант с трансфером украинца.