«Бенфика» хочет подписать вратаря сборной Украины

Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Португалии.
По данным источника, в подписании голкипера заинтересована «Бенфика». Также «Интер» всё ещё рассматривает вариант с трансфером украинца.
Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Португалии.
По данным источника, в подписании голкипера заинтересована «Бенфика». Также «Интер» всё ещё рассматривает вариант с трансфером украинца.
Надо видеть его игру в ЧУ, чтобы понять, что, никто его в Европе не ждет...
Надо видеть его игру в ЧУ, чтобы понять, что, никто его в Европе не ждет...