Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник «Вольфсбурга» перейдёт в «Тоттенхэм»

сегодня, 22:02

Защитник «Вольфсбурга» Мики ван де Вен близок к переходу в «Тоттенхэм».

По данным источника, голландец согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.

Ожидается, что трансфер игрока состоится в ближайшее время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиОдин из самых дорогих игроков в истории «Арсенала» перейдёт в «Бешикташ»
Сегодня, 23:22
Слухи«Бенфика» хочет подписать вратаря сборной Украины
Сегодня, 23:04
Слухи«Манчестер Юнайтед» активирует усилия по трансферу полузащитника «Баварии»
Сегодня, 22:49
«Париж» хочет арендовать россиянку Абдуллину из «Челси»
Сегодня, 21:08
СлухиВиллиан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Сегодня, 20:50
СлухиКейн может выкупить контракт с «Тоттенхэмом», чтобы перейти в «Баварию»
Сегодня, 20:02
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:16
Шпоры получают вполне приличного защитника.
Де Вен левоногий центральный защитник, ростом за 190, но обладает скоростью, которрй позавидовали бы фланговые игроки!!! С мячом тоже управляется неплохо. И хорошо проявил себя даже в проблемном Вольфсбурге, отыграв все 34 матча в Бундеслиге!!! Стоит обратить на него внимание, возможно это будующий топ игрок!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:13
Добрый вечер. У нас всё работает. Куда именно не можете зайти?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:12
Однозначно карьера вверх пошла....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 