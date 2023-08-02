Защитник «Вольфсбурга» перейдёт в «Тоттенхэм»

Защитник «Вольфсбурга» Мики ван де Вен близок к переходу в «Тоттенхэм».
По данным источника, голландец согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.
Ожидается, что трансфер игрока состоится в ближайшее время.
Защитник «Вольфсбурга» Мики ван де Вен близок к переходу в «Тоттенхэм».
По данным источника, голландец согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.
Ожидается, что трансфер игрока состоится в ближайшее время.
Де Вен левоногий центральный защитник, ростом за 190, но обладает скоростью, которрй позавидовали бы фланговые игроки!!! С мячом тоже управляется неплохо. И хорошо проявил себя даже в проблемном Вольфсбурге, отыграв все 34 матча в Бундеслиге!!! Стоит обратить на него внимание, возможно это будующий топ игрок!!!
Де Вен левоногий центральный защитник, ростом за 190, но обладает скоростью, которрй позавидовали бы фланговые игроки!!! С мячом тоже управляется неплохо. И хорошо проявил себя даже в проблемном Вольфсбурге, отыграв все 34 матча в Бундеслиге!!! Стоит обратить на него внимание, возможно это будующий топ игрок!!!