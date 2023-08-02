«Париж» хочет арендовать россиянку Абдуллину из «Челси»

В пресс-службе клуба ФК «Париж» заявили, что работают над переходом россиянки Алсу Абдуллиной из «Челси».

Перейдет ли россиянка Алсу Абдуллина на правах аренды в «Париж» из «Челси»? Мы не можем сказать вам, присоединится ли Алсу к «Парижу», потому что работаем над этим. Я могу только подтвердить вам, что мы заинтересованы в ней, будем очень рады предоставить ей возможность проявить свой талант в одной из лучших лиг мира.