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«Париж» хочет арендовать россиянку Абдуллину из «Челси»

сегодня, 21:08

В пресс-службе клуба ФК «Париж» заявили, что работают над переходом россиянки Алсу Абдуллиной из «Челси».

Перейдет ли россиянка Алсу Абдуллина на правах аренды в «Париж» из «Челси»? Мы не можем сказать вам, присоединится ли Алсу к «Парижу», потому что работаем над этим. Я могу только подтвердить вам, что мы заинтересованы в ней, будем очень рады предоставить ей возможность проявить свой талант в одной из лучших лиг мира.

22-летняя Абдуллина играет за «Челси» с декабря 2021 года. «Париж» выступает в чемпионате Франции. Клуб является шестикратным победителем чемпионата страны.

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Челси  Париж
Источник: tass.ru
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:54
Для Алсу это будет заманчивое предложение Футбольный клуб Париж очень сильная команда!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:28
Ее Абрамович нашёл
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:25
Ничего себе,даже не слышал о ней !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:16
Можно гордиться такой Россиянкой!
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